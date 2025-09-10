Бывшего вице-губернатора Самарской области Гендина осудили на шесть лет

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин приговорен к шести годам лишения свободы по делу о хищении 3,8 млн рублей. Решение вынес Таганский суд Москвы, сообщил адвокат осужденного Владимир Шелупахин.
«Суд вынес решение признать Гендина виновным и назначить ему 6 лет колонии общего режима», — пояснил адвокат для агентства ТАСС. Защитник отметил, что не согласен с вердиктом суда и намерен его обжаловать.
Ранее Гендин уже проходил по другому уголовному делу, связанному с хищениями. Обвинение считает что Геннадий Гендин украл 3,8 млн руб. у московского Союза адвокатов МЭКА (Международная экспертная коллегия адвокатов).
