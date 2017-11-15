Президентский фонд отстранил 38 экспертов

09:14 15 ноября 2017 0

Фонд президентских грантов провел чистку в экспертных рядах Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Для получения президентских грантов заявителям надо будет набрать больше баллов, чем было летом, когда гранты впервые распределялись по новой схеме. Такое предложение накануне, 14 ноября, утвердил объединенный экспертный совет Фонда президентских грантов (ФПГ).

На обсуждение координационного комитета предложено вынести два сценария формирования перечня победителей. Первый — победителями становятся проекты, набравшие 60 и более баллов в категории до 500 тыс. рублей, 65 и более баллов в категории от 500 тыс. до 3 млн. рублей, 68 и более баллов в категории от 3 млн. до 10 млн. рублей, 70 и более баллов в категории свыше 10 млн. рублей. Второй вариант — оставить те же пороговые значения, которые были в первом конкурсе, то есть, в отличие от другого варианта, установить 70 и более баллов для всех проектов с запрашиваемой суммой гранта свыше 3 млн. рублей.

Летние результаты были резонансными: без денежной поддержки остался байкер-клуб «Ночные волки», в то же время в списке грантополучателей оказались те, кого еще недавно отстраняли от государственных средств: «Левада-центр», фонд «Самарская губерния» и «Центр развития некоммерческих организаций». Первый опыт положительно сказался на НКО: серия встреч в регионах, разъяснения программы подачи заявок привели к изменению их качества.

В Москве прошло заседание объединенного экспертного совета ФПГ, установили «средний» бал для проектов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Как рассказал «URA.RU» собеседник из ФПГ, нынешнее повышение значения проходного балла, говорит о том, что улучшилось качество заявок.

«После того, как в первую волну „отсекли“ одиозных, но неэффективных, организации поняли, чтобы получить президентский грант мало просто мелькать на ТВ рядом с президентом. Нужно подавать профессионально составленные и эффективные проекты», — уточнил источник агентства.

Принцип получения итоговой оценки организациями чем-то напоминает вступительный балл в ВУЗ. Каждая заявка анонимно оценивается экспертами по нескольким категориям. Все баллы заработанные заявкой суммируются и выводится средний показатель проекта. Сегодня как раз стало понятно, сколько пунктов надо набрать, чтобы этой осенью гарантированно оказаться в списке победителей.

Как рассказал «URA.RU» директор фонда президентских грантов Илья Чукалин, система стала еще прозрачнее. Чтобы исключить предвзятое отношение, члены объединенного экспертного совета, которые имеют «конфликт интересов», выводились из зала во время обсуждения заявок аффилированных к ним проектов.

Директор фонда президентских грантов Илья Чукалин (справа) подвел предварительные итоги осенней волны конкурса Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Надо понимать, что количество заявок с конфликтом интересов ничтожно мало относительно общего числа проектов. Это меньше 1% заявок, которые поданы. Если изучить результаты прошлого конкурса, то из списка „конфликтных“ прошли буквально единицы, которые и так бы оказались в финалистах ввиду своего неоспоримого профессионализма», — пояснил Чукалин. Он привел в пример летних победителей — Детский хоспис города Санкт-Петербург, а также «Всемирный фонд дикой природы».

В то же время, как стало известно корреспонденту «URA.RU», предвзятых экспертов не пригласили оценивать заявки второй волны. Об этом рассказал агентству один из руководителей ФГП. Система помогает видеть, как голосует эксперт, и если его оценки заметно отличаются от того, что ставят его коллеги, то фонд «присматривается» к этому эксперту.

«Наша система анализирует работу экспертов. Если мы фиксируем систематическое завышение или занижение оценок, а также предвзятость оценок отдельных проектов, то аннулируем все баллы поставленные этим недобросовестным экспертом. После первой волны мы не пригласили заметное число специалистов, которые не выполняли методические указания конкурса», — пояснил источник «URA.RU».

По данным ФПГ, от второй волны «отстранили» 38 человек из задействованных летом в экспертизе четырехсот.

Заседание экспертного совета длилось более пяти часов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Чтобы минимизировать этот риск, осенью ФПГ пригласил оценивать проекты осенней волны в полтора раза больше экспертов — 693 человека. Они провели более 18 тыс. экспертиз. Всего, во второй волне конкурса приняли участие почти десять тысяч проектов, это на 44% больше показателя первой волны. На победу в конкурсе исходя из полученного рейтинга претендуют более 2200 некоммерческих организаций из всех 85 регионов. Грантовый фонд второго конкурса составляет 4,5 млрд. рублей.

Самыми популярными направлениями второго конкурса стали: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни (15,6%); поддержка проектов в области науки, образования, просвещения (14,01%); социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (13,17%).

В ФПГ такой наплыв заявок связывают с тем, что организации убедились по итогам летнего этапа, что конкурс стал объективнее и у каждого появился шанс претендовать на поддержку президента.

Результаты второй волны конкурса станут известны 22 ноября, когда состоится заседание координационного комитета, который возглавляет первый заместитель главы АП Сергей Кириенко. Именно тогда станет известен окончательный список победителей осенней волны.

Напомним, что в июле, ФГП определил первую группу некоммерческих организаций, которые получили президентские гранты. Экспертный совет отобрал 970 проектов из 79 регионов России. Тогда всего было подано 6 581 заявок с общей суммой запрашиваемых грантов 31,27 млрд рублей.