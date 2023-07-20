Путин проехал по заводу «Новатэка» в Мурманской области. Видео

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Владимир Путин посетил завод «Новатэка» в Мурманской области Фото:

В четверг президент России Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэк» в поселке Белокаменка в Мурманской области и объехал цеха предприятия на электрокаре. Об этом сообщили в Кремле.

«Владимир Путин на электрокаре осмотрел цеха предприятия «Новатэк», — передает сообщение Кремля «Интерфакс». Там добавили, что глава государства ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа (СПГ) на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Там присутствовали председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

ЦСКМС является первым в мире заводом по серийному производству СПГ-линий на основаниях ОГТ и способствует локализации мировых технологий производства сжиженного природного газа в России. Планируется, что президент примет участие в церемонии отправки первой линии СПГ-завода «Арктик СПГ 2» к Салмановскому месторождению у Гыданского полуострова. Проект предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа.

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В четверг президент России Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэк» в поселке Белокаменка в Мурманской области и объехал цеха предприятия на электрокаре. Об этом сообщили в Кремле. «Владимир Путин на электрокаре осмотрел цеха предприятия «Новатэк», — передает сообщение Кремля «Интерфакс». Там добавили, что глава государства ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа (СПГ) на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Там присутствовали председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. ЦСКМС является первым в мире заводом по серийному производству СПГ-линий на основаниях ОГТ и способствует локализации мировых технологий производства сжиженного природного газа в России. Планируется, что президент примет участие в церемонии отправки первой линии СПГ-завода «Арктик СПГ 2» к Салмановскому месторождению у Гыданского полуострова. Проект предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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