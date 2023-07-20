Путин проехал по заводу «Новатэка» в Мурманской области. Видео 20 июля 2023 в 22:40 Размер текста - 17 + Владимир Путин посетил завод «Новатэка» в Мурманской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU В четверг президент России Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэк» в поселке Белокаменка в Мурманской области и объехал цеха предприятия на электрокаре. Об этом сообщили в Кремле. «Владимир Путин на электрокаре осмотрел цеха предприятия «Новатэк», — передает сообщение Кремля «Интерфакс». Там добавили, что глава государства ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа (СПГ) на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Там присутствовали председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. ЦСКМС является первым в мире заводом по серийному производству СПГ-линий на основаниях ОГТ и способствует локализации мировых технологий производства сжиженного природного газа в России. Планируется, что президент примет участие в церемонии отправки первой линии СПГ-завода «Арктик СПГ 2» к Салмановскому месторождению у Гыданского полуострова. Проект предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа. В четверг президент России Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэк» в поселке Белокаменка в Мурманской области и объехал цеха предприятия на электрокаре. Об этом сообщили в Кремле. «Владимир Путин на электрокаре осмотрел цеха предприятия «Новатэк», — передает сообщение Кремля «Интерфакс». Там добавили, что глава государства ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа (СПГ) на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Там присутствовали председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. ЦСКМС является первым в мире заводом по серийному производству СПГ-линий на основаниях ОГТ и способствует локализации мировых технологий производства сжиженного природного газа в России. Планируется, что президент примет участие в церемонии отправки первой линии СПГ-завода «Арктик СПГ 2» к Салмановскому месторождению у Гыданского полуострова. Проект предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям