09:00 02 мая 2017 0

Истории про Путина интересны европейской публике Фото: kremlin.ru

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Что произошло, пока вы спали:

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Бангкок, попал в воздушную яму. Лайнер подбросило на 100-200 метров вверх. Из-за турбулентности пострадали 25 человек, 19 из них отправлены в больницу. Приводим полный список пострадавших.

С 1 июля 2017 года всех бюджетников и пенсионеров в России переведут на карту «Мир». Теперь на нее будут перечисляться зарплаты, стипендии и пенсии.

Кремль поручил региональным властям защитить оппозиционеров от нападений. В Москве считают, что обливание активистов зеленкой только повышает их популярность и узнаваемость.

Молодое поколение россиян не покупает, а арендует большую часть своих вещей. Люди живут в съемных квартирах, ездят на такси, смотрят сериалы онлайн и платят за подписку на книжные хранилища. Почему они так делают? Рассказываем, как новый тренд перевернет нашу жизнь и что будет с экономикой.

Откуда берется «антикремлевская пропаганда»? Мы спросили об этом у журналиста испанской газеты El Mundo Хавьера Коласа, который уже 5 лет живет в Москве. Вот что он ответил: «Я пишу „Россия“, а редактор в Мадриде переписывает — „Путин“. Читатели „любят“ вашего президента. Он летает с птицами, занимается дзюдо. В то же время Путин — единственный политик, который противостоит США». Что же на самом деле стоит за громкими заголовками про Путина и какие СМИ создают мнение о России — в нашем интервью.

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