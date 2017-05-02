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02 мая 2017
01 мая 2017
Главные новости 
09:00  02 мая 2017 0

Самолет «Аэрофлота» попал в воздушную яму, губернаторы защитят оппозиционеров от зеленки, откуда берется «антикремлевская пропаганда». Главные новости в утренней подборке «URA.RU»

Истории про Путина интересны европейской публикеФото: kremlin.ru

Доброе утро! Это наша традиционная ежедневная подборка самых важных новостей за последние 12 часов. Чтобы вам было удобно, мы готовы высылать наши самые главные новости вам на почту два раза в день, для этого вам нужно всего лишь оставить нам свой электронный адрес.

Что произошло, пока вы спали:

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Бангкок, попал в воздушную яму. Лайнер подбросило на 100-200 метров вверх. Из-за турбулентности пострадали 25 человек, 19 из них отправлены в больницу. Приводим полный список пострадавших.

С 1 июля 2017 года всех бюджетников и пенсионеров в России переведут на карту «Мир». Теперь на нее будут перечисляться зарплаты, стипендии и пенсии.

Кремль поручил региональным властям защитить оппозиционеров от нападений. В Москве считают, что обливание активистов зеленкой только повышает их популярность и узнаваемость.

Молодое поколение россиян не покупает, а арендует большую часть своих вещей. Люди живут в съемных квартирах, ездят на такси, смотрят сериалы онлайн и платят за подписку на книжные хранилища. Почему они так делают? Рассказываем, как новый тренд перевернет нашу жизнь и что будет с экономикой.

Откуда берется «антикремлевская пропаганда»? Мы спросили об этом у журналиста испанской газеты El Mundo Хавьера Коласа, который уже 5 лет живет в Москве. Вот что он ответил: «Я пишу „Россия“, а редактор в Мадриде переписывает — „Путин“. Читатели „любят“ вашего президента. Он летает с птицами, занимается дзюдо. В то же время Путин — единственный политик, который противостоит США». Что же на самом деле стоит за громкими заголовками про Путина и какие СМИ создают мнение о России — в нашем интервью.

Читатели «URA.RU» регулярно оставляют на сайте под новостями тысячи комментариев. Специально для наших благодарных «авторов»-читателей мы решили сделать тест «Угадайте новость по комментарию». Жмите, угадывайте и ищите среди множества комментариев свой!

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