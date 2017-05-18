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18 мая 2017
11:39  18 мая 2017 0

Медведев отдал Росгвардии Центральный стадион в Екатеринбурге

Реконструкция Центрального стадиона. Екатеринбург, вид с высоты, реконструкция центрального стадиона
В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Объекты Чемпионата мира по футболу-2018, в том числе в Екатеринбурге, отдали под охрану Росгвардии. Соответствующее постановление подписал российский премьер Дмитрий Медведев.

В документе, опубликованном на сайте правительства РФ, говорится о внесении правок в постановление о требованиях к объектам ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017. В предыдущей версии охрану строящихся и реконструируемых спортивных объектов осуществляли силы МВД и подведомственные ему организации.

Теперь порядок на объектах будет поддерживаться «подразделениями войск национальной гвардии Российской Федерации и (или) подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации организацией, осуществляющей на договорной основе охрану имущества юридических и физических лиц», -говорится в документе.

Кубок Конфедераций пройдет с 1 июня по 12 июля в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Этот турнир считается «репетицией» чемпионата мира — 2018, который с 25 мая по 25 июля, кроме вышеперечисленных городов, примут Екатеринбург, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.

В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Названия стран-гостей еще неизвестны. Игры пройдут на Центральном стадионе, который сейчас реконструируется.

Президент России Владимир Путин издал указ о введении усиленных мер безопасности в городах, принимающих международные турниры.

Сергей Дианов
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