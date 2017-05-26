03:41 26 мая 2017 1

В Канаде охотник едва не стал добычей медведя Фото: YouTube

Житель Канады, столкнувшись с разъяренным медведем, попытался отбиться от него луком и стрелами, в результате чего едва не распрощался с жизнью. Драматический момент охотник заснял на видеокамеру, а позднее разместил ролик в Сети.

Встретившись на охоте с медведем, Ричард Уэсли сначала надеялся отпугнуть хищника громким криком. Однако медведь бросился к нему. Тогда в ход пошли лук и стрелы, но это не остановило зверя. Ричарду пришлось спасаться бегством, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Впоследствии охотник признался, что нужно было стрелять по медведю сразу.

«Я так счастлив после этой стычки с черным медведем на весенней охоте. Никаких ран, только ушиб локтя и уязвленное самомнение», — написал он в комментарии к видео, сообщает РИА «Новости».