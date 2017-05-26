{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,07
Динамика за 2 недели
Евро 63,01
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
03:41  26 мая 2017 1

Канадец пытался отбиться от медведя луком и стрелами. ВИДЕО

В Канаде охотник едва не стал добычей медведяФото: YouTube

Житель Канады, столкнувшись с разъяренным медведем, попытался отбиться от него луком и стрелами, в результате чего едва не распрощался с жизнью. Драматический момент охотник заснял на видеокамеру, а позднее разместил ролик в Сети.

Встретившись на охоте с медведем, Ричард Уэсли сначала надеялся отпугнуть хищника громким криком. Однако медведь бросился к нему. Тогда в ход пошли лук и стрелы, но это не остановило зверя. Ричарду пришлось спасаться бегством, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Впоследствии охотник признался, что нужно было стрелять по медведю сразу.

«Я так счастлив после этой стычки с черным медведем на весенней охоте. Никаких ран, только ушиб локтя и уязвленное самомнение», — написал он в комментарии к видео, сообщает РИА «Новости».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров