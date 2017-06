В американском городе Орландо, около девяти утра по местному времени произошла стрельба. Власти заявляют о многочисленных жертвах.

Стрельба в Орландо произошла на стоянке недалеко от университета Full Sail, пишет Fox News.

В офисе шерифа округа заявили, что на данный момент ситуация «стабилизирована». Полицейские также уточнили, что в ходе перестрелки погибли несколько человек.

