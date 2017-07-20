00:42 20 июля 2017 0

Разоблачительница уехала в Ставрополь поступать в медакадемию Фото: ВКонтакте / Рузанна Туко

Родственники девушки, которая лишилась золотой медали из-за обвинений одноклассницы в незаслуженном получении награды за отличную учебу, хотят подать на обидчицу в суд. Незаслуженно обиженными считают себя также педагоги школы аула Тахтамукай Адыгейской республики.

Как пишет «Московский комсомолец», сейчас семья Рузанны Туко уже уехала из Тахтамукая и проживает в Ставрополе: там героиня скандала планирует учиться в медакадемии.

Ранее по результатам служебной проверки, которую провело региональное минобразования, должности лишилась мама «липовой медалистки» Заиры Паранук, работавшая руководителем управления образования Тахтамукайского района. Директору школы был объявлен выговор, а медаль была сдана, причем добровольно, по заявлению выпускницы. Проверка, впрочем, показала, что никаких нарушений в сдаче ЕГЭ в школе допущено не было, все оценки были проставлены справедливо. Как писало «URA.RU», чиновница лишилась работы из-за конфликта интересов — она не сообщила руководству о том, что ее дочь учится в подведомственной ей школе.