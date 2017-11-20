11:08 20 ноября 2017 0

Дроны займутся поиском субмарины на дне океана Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

ВМС США направили на поиски пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» автономные подводные аппараты. Они будут прочесывать дно океана, где предположительно, затонула субмарина.

К поискам привлекли дрон Bluefin 12D (Deep) UUV, а также три аппарата Iver 580 UUV. Последние могут вести поиски в течение 14 часов на глубине не более 100 метров, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу ВМС США. Дрон Bluefin 12D рассчитан на 30-часовое автономное плавание со скоростью до 5,6 км/ч с погружением на глубину до 1,5 км.

Аппараты для поиска подлодки были выделены из состава особого соединения беспилотных аппаратов, базирующегося в Перл-Харборе на Гавайях. Подводные комплексы ведут поиск на большой площади океана с помощью системы Side Scan Sonar, которая используется для создания изображения крупных участков морского дна, уточняет телеканал 360.

Ранее стало известно о том, что пропавшая подводная лодка Аргентины, возможно, пытается выйти на связь. Военно-морские базы получили не менее семи сигналов по спутнику, но установить контакт не удалось, передает «Национальная служба новостей». На борту субмарины находились 44 человека. Подлодка направлялась из порта Ушуая на свою базу в городе Мар-дель-Плата. В последний раз «Сан-Хуан» выходил на связь в среду, находясь в 432 км от побережья Патагонии, добавляет портал «Утро.ру». Аргентина направила на поиски субмарины самолеты и корабли; практически сразу помощь аргентинским властям предложили США, Великобритания и Чили.