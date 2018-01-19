Россия простила Киргизии долг в 240 миллионов долларов

Россия списала остаток долга Киргизии. Соответствующее постановление утвердили депутаты Госдумы.
Парламент ратифицировал протокол о списании Киргизии финансовых долгов перед Россией по предоставленным кредитам. Документ реализует ранее принятые соглашения, отметил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
На март 2017 года сумма составила 240 млн долларов, сообщает «Федеральное агентство новостей». Общий же долг с 2012 года составлял 488,9 млн долларов.
Напомним: в июне 2017 года глава Минфина РФ Антон Силуанов и его киргизский коллега Адылбек Касымалиев подписали протокол к соглашению об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией. Соглашение было достигнуто на встрече президента России Владимира Путина с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.