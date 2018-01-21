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21 января 2018
17:10  21 января 2018 0

Мэра Махачкалы арестовали из-за 80 млн рублей

Муса МусаевФото: Wikimedia Commons

В Махачкале районный суд арестовал мэра города Мусу Мусаева на десять суток. За решеткой чиновник пробудет до предъявления ему обвинения.

Мэр подозревается в превышении полномочий: по версии следствия, из-за его действий бюджету Дагестана причинен ущерб порядка 80 млн рублей, сообщает RT. Уголовное дело было возбуждено после того, как в республику прибыла группа из 40 сотрудников Генпрокуратуры и других ведомств, чтобы проверить местные власти. 19 января в доме Мусаева прошли обыски.

Как установило следствие, в 2016 году мэр своим указом предоставил в собственности ОАО «АСПК» участок площадью 17,5 кв.метров. На самом же деле земля принадлежит республике, ее рыночная стоимость составляет более 81 млн рублей.

Сергей Снегирев
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