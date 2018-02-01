15:51 01 февраля 2018 0

Об отношениях Тарасова и Костенко стало известно весной прошлого года Фото: Дмитрий Тарасов, Instagram

Бывший супруг телеведущей Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, опубликовал фото в instagram-аккаунте, на котором запечатлен со своей новоиспеченной женой Анастасией Костенко. Поклонники пары заподозрили, что модель беременна.

Одни фанаты, завидев якобы округлившийся животик Костенко, сразу забросали супругов комментариями с поздравлениями. Другие же, напротив, отрицают беременность модели, так как на церемонии бракосочетания у нее была идеальная фигура с тонкой талией. «Откуда вам известна такая нелепая, взятая с потолка информация. Цирк… Может, она и беременна, но за 2 дня живот не растет… Где же все живот видят?) На свадьбе идеальная талия была, а здесь платье балахонистое», — прокомментировали пользователи. «Если на худышку надеть платье балахонистое, то явно не будет топорщиться и кому-то „казаться“, что виден живот… Беременяша… В положении девушка?.. Хоть бы так и написал: я и моя беременная жена… Легкой вам беременности и здорового малыша!.. Кого ожидаете: мальчика или девочку?» — поинтересовались фанаты.

Ранее в интервью StarHit Тарасовы поделились, что хотят стать многодетными родителями. По словам футболиста, возлюбленная быстро нашла общий язык с его дочерью от первого брака Ангелиной, а также с его сестрой и племянниками.

Напомним, спортсмен сделал предложение возлюбленной в декабре прошло года, писало «Утро.ру». 9 января Дмитрий Тарасов официально расписался с моделью Анастасией Костенко. А спустя несколько недель звездная пара собрала родных и близких, чтобы отметить важное событие в узком кругу. 29 января, как сообщало «URA.RU», прошел их обряд венчания, после чего молодожены и гости шикарно отпраздновали свадьбу в банкетном зале гостиницы «Ритц Карлтон».