17:00 28 февраля 2018 8

Красный бант и красная клубника — отличительный признак сторонников Грудинина Фото: скриншот прямой трансляции «совхозного схода»

Организованный в поддержку кандидата от КПРФ Павла Грудинина «народный сход» на его предприятии собрал небольшое число его сторонников. Часть из присутствующих составили представители СМИ, включая специально приехавшие для прямой трансляции съемочные группы телевидения.

Как поспешил заметить ведущий канала «Нейромир-ТВ» в начале мероприятия, утром 28 февраля было «очень холодно и ветрено». На площадь перед ДК, где гремела песня «Вставай, страна огромная…», подтягивались люди в фирменных белых куртках с логотипом компании, разворачивались лозунги «Слава совхозу имени Ленина!», «Руки прочь от совхоза имени Ленина!», «Враг не пройдет!».

«Мы выступаем стремительно и должны закончить за час», — предупредила открывшая митинг женщина, и это удалось. Благо, основных тезисов было немного: сегодня совхоз им. Ленина «гремит на всю Россию как территория социального процветания»; враги хотят «лишить детей его работников счастливого детства на ухоженных территориях»; пытающиеся отстоять в суде право на свои участки пайщики работают в интересах рейдеров, а один из них подозрительно быстро стал инвалидом.

Разделение на «мы» и «они» выдерживалось четко. «Мы занимаемся мирным делом и кормим людей» — «им» нужна земля, чтобы ее застроить. Также на мероприятии вспомнили скандал с недовольными Грудининым пайщиками: «Обиженные пайщики утверждают, что мы продали земли — да, мы их продали. Но мы эти деньги оприходовали».

1/3 Так выглядит митинг в поддержку Грудинина в его родном совхозе с высоты птичьего полета Фото: читатель «URA.RU»

Ранее именно это «увлечение» продажей земель и девелопментом Грудинину ставили в вину журналисты, которые расследовали, откуда у кандидата от КПРФ и его семьи счета в зарубежных банках, недвижимость в Европе и вид на жительство в стране НАТО. Скепсиса относительно «сельскохозяйственной» составляющей его доходов не скрывают и коллеги-аграрии. «Думаю, реальная ситуация серьезно отличается от той картинки, на которой человек от сохи создал оазис благополучия в отдельно взятом совхозе. Надо понимать, что предприятие Грудинина находится практически на территории Москвы, и его благополучие построено не на сельскохозяйственном производстве, — заметил „URA.RU“ гендиректор АО „Новосибирскхлебпродукт“, председатель Новосибирского отделения „Опора России“ Сергей Соколов. — Ну нет там сельхозпроизводства как такового, при этом еще половина штата — гастарбайтеры».

«Мы реально понимаем: если речь идет о Москве и Московской области, то есть моменты, позволяющие зарабатывать уже не чистым сельским хозяйством. Не то что бы от земли нельзя было подняться до высот большой политики — у нас у всех на виду Белоруссия и Александр Лукашенко, — считает глава пермской агрофирмы „Труд“ Владимир Юшков. — Но „перепрыгнуть“ от руководства предприятием к руководству страной — это разные вещи. Понимаю, если бы сначала он поработал главой района, потом бы „пересел“ на регион. Павел Николаевич поторопился».

Как уже сообщало «URA.RU», выборы президента России пройдут 18 марта. Голосующим предстоит сделать выбор из восьми кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).