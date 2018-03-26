Минтруд «забыл» про повышение пенсионного возраста

09:20 26 марта 2018 0

Топилин не ответил журналистам на вопрос, интересующий многих россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе годовой коллегии Министерства труда РФ глава ведомства Максим Топилин перечислил достижения чиновников в социальной сфере за 2017 год и начало 2018 года и назвал основные направления дальнейшей работы. Однако тема повышения пенсионного возраста на встрече не затрагивалась.

В сфере пенсионного обеспечения Топилин рассказал только про индексацию пенсий выше инфляции, которую планируется проводить в текущем году, несмотря на сложности с бюджетом ПФР. О повышении возраста выхода на пенсию глава Минтруда не упомянул ни в докладе, ни в общении с прессой, передает «Коммерсант».

Помимо индексации пенсий в 2018 году планируется сосредоточиться на сборе информации о бедных семьях для адресной поддержки наиболее нуждающегося населения и на профилактике травм на производстве. На коллегии Топилин отметил экономические успехи за прошедший год: рост пенсий и зарплат, сохранение высокого уровня занятости россиян, снижение числа производственных травм. Говоря о работе в текущем году, глава ведомства рассказал про рост реальных зарплат граждан, ставший рекордом за последние пять лет. Однако не все участники коллегии оценили результаты в сфере экономики высоко.

В настоящее время, касательно демографической ситуации в стране, эксперты говорят о снижении численности людей трудоспособного возраста и стремительном росте «армии пенсионеров». Поэтому повышение пенсионного возраста прогнозируют в ближайшие три-пять лет: это поможет вывести Пенсионный фонд из тотального дефицита и разгрузить саму пенсионную систему. Как писало «URA.RU», Внешэкономбанк спрогнозировал увеличение пенсионного возраста в России с 2020 года.