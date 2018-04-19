В Санкт-Петербурге следователи совместно с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии задержали двух граждан одной из республик Средней Азии, которые выразили желание примкнуть к запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ. Об этом рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.
Задержание неудавшихся террористов проходило утром, силовики застали их врасплох лежащими в кровати в одних трусах. Против 21-летних задержанных возбудили уголовное дело за покушение на участие в деятельности террористической организации. В ведомстве отметили, что вербовка происходила через недавно заблокированный мессенджер Telegram.
Ранее полиция и ФСБ помешали двум жителям Ямала примкнуть к террористической организации. Как сообщало «URA.RU», силовики также арестовали вербовщиков террористов.