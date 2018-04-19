18:48 19 апреля 2018 0

Силовики застали подозреваемых врасплох Фото: скрин видео

В Санкт-Петербурге следователи совместно с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии задержали двух граждан одной из республик Средней Азии, которые выразили желание примкнуть к запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ. Об этом рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.

Задержание неудавшихся террористов проходило утром, силовики застали их врасплох лежащими в кровати в одних трусах. Против 21-летних задержанных возбудили уголовное дело за покушение на участие в деятельности террористической организации. В ведомстве отметили, что вербовка происходила через недавно заблокированный мессенджер Telegram.

Ранее полиция и ФСБ помешали двум жителям Ямала примкнуть к террористической организации. Как сообщало «URA.RU», силовики также арестовали вербовщиков террористов.