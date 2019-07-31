«Аэрофлот» обвинили в наживе на детях

Авиакомпания требует платить за то, чтобы ребенок сидел с родителем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Клиентка «Аэрофлота» Светлана Подгорная обвинила авиакомпанию в наживе на детях. Свое заявление россиянка сделала в Facebook.

«Аэрофлот» теперь продает места для детей. Не жаль денег, восхищает подход. Нужно доплачивать за выбор места, даже если речь о ребенке», — написала Подгорная в соцсети.

Женщина покупала два билета: для себя и семилетнего ребенка. Выбрать одно место, например, у окна, можно бесплатно. Однако чтобы выбрать место для второго пассажира (даже если это ребенок), нужно доплачивать. По словам Подгорной, операторы заявили, что такие условия были всегда. «URA.RU» обратилась в авиакомпанию за разъяснением ситуации. Пока ответ на запрос не получен.

Ранее на «Аэрофлот» пожаловался екатеринбургский врач Всеволод Дунаев, сообщает «Ридус». Его возмутило, что пассажира, которому он оказывал экстренную медицинскую помощь, не пересадили в бизнес-класс.