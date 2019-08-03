02 августа 2019

Министра Лаврова попросили ввести список запретов для иностранных артистов

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, портрет, милонов виталий
Виталий Милонов считает, что иностранные артисты «переступают грань допустимого»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову задуматься о введении правил поведения для иностранных артистов, приезжающих в Россию с гастролями.

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В качестве примера парламентарий привел Мадонну и Rammstein. Артистка, по его словам, «пыталась вести политическую агитацию в части критики российского законодательства», а рок-группа на недавнем концерте в Москве поцелуем гитаристов на сцене «продемонстрировала явное неуважение к нравственным традициям России и к духу нашего закона».

В своем обращении к министру, как пишет РИА «Новости», депутат отмечает, что западные звезды злоупотребляют русским гостеприимством и «переступают грань допустимого».

«Прошу Вас оценить возможность введения дополнительных правил для иностранных артистов, прибывающих в нашу страну», — говорится в письме.

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