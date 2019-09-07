Трамп поздравил Москву и Киев с начавшимся перемирием

Президент США поздравил страны с состоявшимся обменом заключенными Фото: depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп оценил перспективы перемирия между Россией и Украиной после обмена заключенными. Предположение он опубликовал на странице в Twitter.

«Очень хорошие новости. Может быть [это] первый большой шаг к миру. Поздравляю обе страны», — написал президент США.

Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолеты с освобожденными россиянами и украинцами приземлились в Москве и Киеве около 13:45 по московскому времени. В числе участников обмена был украинский режиссер Олег Сенцов, которого приговорили к 20 годам колонии строгого режима на Ямале по обвинению в подготовке терактов в Крыму. В Москву вернулся редактор РИА «Новости-Украина» Кирилл Вышинский.