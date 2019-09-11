НТВ узнал дружбе Софии Ротару и «криминального авторитета» Тайванчика

Алимжан Тохтахунов открыто ухаживал за Софией Ротару Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский бизнесмен Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), имеющий репутацию криминального авторитета, был влюблен в певицу Софию Ротару и открыто за ней ухаживал даже несмотря на замужество. Об этом рассказали в эфире программы «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ.

Дружба Ротару с Тохтахуновым началась в Ташкенте в 1972 году. Тогда бизнесмен прошел за кулисы и познакомился с молодой украинской певицей. «Он снял самый дорогой отель, самый дорогой ресторан. Он его закрыл на два дня, чтобы там гуляли только Соня, ее муж и коллектив, всё. С тех пор началась их дружба», — рассказал журналист Феликс Грозданов.

После этого артистку стали часто замечать в компании Тохтахунова, который не скрывал свои чувства, даже несмотря на то, что у нее был супруг. «Как мне говорил сам Алимжан, можно у него спросить, Соня — это его любовь по жизни. Он вообще преклонялся перед ее талантом, голосом, внешностью, он вообще к ней был очень неравнодушен», — подтвердил музыкант Александр Левшин. Ротару, к слову, так же не скрывала дружбы с Тохтахуновым. Когда последнего подозревали в игорном бизнесе и валютных операциях, певица открыто вступилась за него, поставив под угрозу свою репутацию.

В СМИ Алимжана Тохтахунова часто называют одним из самых влиятельных криминальных авторитетов России. В 2011 году он вошел в десятку самых разыскиваемых преступников США по подозрению в торговле оружием и продаже краденых автомобилей.