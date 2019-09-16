Центробанк назначил своего представителя в пермский банк

Центробанк России назначил уполномоченного представителя в банк «Урал ФД» (Пермь). Информация размещена на официальном сайте регулятора. В пресс-службе регулятора пояснили, что Центробанк принял данное решение в соответствии со статьей 76 ФЗ «О Центральном банке РФ».
Председатель правления «Урал ФД» Алексей Вырков уточнил «URA.RU», что уполномоченный представитель регулятора «более пяти лет в банке». Данная информация сегодня актуализирована.
«Это связано с тем, что размер средств, привлеченных от физлиц, превысил 10 млрд рублей и составляет 15 млрд рублей», — сообщил Алексей Вырков.
Банк «Урал ФД» был основан в 1991 году. Кредитная организация входит в структуры пермского миллиардера Андрея Кузяева. Согласно финансовой отчетности, опубликованной на сайте регулятора, собственные средства банка превышают 3 млрд рублей.