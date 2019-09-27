Известная российская актриса рассказала о своей тете-мэре уральского города

Инга Оболдина просит помочь с реставрацией «Белого дома» в Кыштыме Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Известная актриса, уроженка города Кыштыма Челябинской области Инга Оболдина обратилась к россиянам с просьбой помочь со сбором средств на реставрацию памятника архитектуры федерального значения «Белый дом» на ее малой родине. Как сообщила актриса в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио», с этой просьбой к ней обратилась ее тетя, мэр Кыштыма Людмила Шеболаева.

Довлатова спросила, не звонят ли Оболдиной чиновники с малой родины, к примеру, мэр Кыштыма. «Конечно, звонит [мэр]. С учетом, что это моя тетя», — ответила актриса. Оболдина также сообщила, что в Кыштыме в запущенном состоянии находится бывший Дворец пионеров «Белый дом», и нужны большие средства на его реконструкцию. В бюджете города таких денег нет.

Людмила Шеболаева не теряет связи с актрисой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Помогите, у кого доброе сердце, — обратилась Оболдина к россиянам. — Здание очень красивое». Актриса также сообщила, что очень любит свою тетю. «Однажды она сказала: «Один в поле воин» и стала мэром города». За это ее стоит уважать», — отметила актриса.

«Она приходится племянницей моему мужу, — сообщила „URA.RU“ мэр Кыштыма. — Но всегда называет меня тетей, и я ее очень люблю. Когда приезжает в Кыштым, всегда встречаемся и никогда не теряем связи».

Старинную усадьбу «Белый дом» в Кыштыме много лет хотят реставрировать, но средств на эти цели нет. Губернатор Алексей Текслер уже обсудил этот вопрос с вице-премьером РФ Ольгой Голодец. По ее предложению власти региона готовят документы для решения вопроса на федеральном уровне.