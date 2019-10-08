Сын директора челябинской школы, являющийся боксером, избил больную раком пенсионерку

Семья пострадавшей женщины обратилась за помощью в полицию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в мастера спорта по боксу, сын директора школы в селе Ларино Челябинской области Станислав Чутбасов, который работает в учебном учреждении вахтером, избил напарницу-пенсионеру. Об этом она сама рассказала журналистам.

Инцидент произошел во время пересменки. 35-летний мужчина обвинил пожилую женщину в воровстве, отказался принимать ночное дежурство, а после набросился на нее с кулаками, сообщает НТВ. «Он молниеносно бьет в грудь и в лицо с ноги. Я потерялась. Я отлетела, руками шарю, кровь полилась», — приводит телеканал слова пострадавшей.

По данным Life.ru, врачи диагностировали у женщины сотрясение мозга и многочисленные гематомы по всему телу. Изначально она не хотела придавать конфликт огласке: Четбасов-старший известная в селе личность, занимает должность директора школы, где подрабатывает пострадавшая, а также владеет несколькими магазинами. На обращении в полицию настояла дочь пенсионерки, которая переживает, что инцидент может подкосить здоровье матери — у нее рак слюнной железы, недавно она перенесла операцию. Причем, как сообщает НТВ, нападавший об этом знал.