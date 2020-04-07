Правительство РФ может пересмотреть максимальный размер ипотеки для кредитных каникул

Лимит для ипотечных каникул могут пересмотреть Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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Правительство России может пересмотреть максимальный размер ипотеки для оформления кредитных каникул, который сейчас ограничен 1,5 млн рублей. Об этом журналистам рассказал знакомый с ходом обсуждения вопроса топ-менеджер частного банка и подтвердил федеральный чиновник.

По словам руководителя кредитной организации, власти начали обсуждать изменение правил предоставления кредитных каникул из-за критики со стороны администрации президента и экспертного управления главы государства, пишет Forbes. В указанных ведомствах считают, что предложенный лимит для получения отсрочки выплат дискредитирует идею российского лидера о помощи гражданам. Федеральный чиновник, имя которого не называется, в свою очередь, отметил, что в власти обсуждают как увеличение суммы ипотеки, так и установление разных лимитов в регионах.

«Действительно, мы сейчас видим, что в некоторых регионах более высокие суммы ипотечных кредитов. Помимо Москвы, это регионы Дальнего Востока и Санкт-Петербург, к примеру. Все это обсуждается сейчас, и в ближайшие дни может быть озвучено решение», — приводит издание слова чиновника.

Топ-менеджер одного из госбанков в беседе с Forbes признал, что установленный лимит в 1,5 млн рублей лишает заемщиков возможности обратиться за отсрочкой. В результате принятые меры не в полной мере соответствуют целям, которые ставил Владимир Путин, хоть повышение суммы и не на руку банкам.

Соавтор законопроекта о кредитных каникулах, депутат Госдумы Анатолий Аксаков признался в беседе с «Фонтанкой», что был сам удивлен финальной версией документа. По его словам, он не понимает, почему правительство решило ограничить таким низким порогом как минимум ипотеку, ведь средний чек по этому кредитному продукту колеблется в районе 2,9 млн рублей.

«Мне не совсем понятна цифра по ипотечным кредитам. Я еще могу как-то разобраться в карточных или автокредитах, но в ипотечных кредитах надо разбираться. Мы запросили информацию, на что опиралось правительство», — подчеркнул парламентарий.

Ранее, как напоминает RT, Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. Право на отсрочку выплат должны получить те россияне, чей доход в связи с коронавирусом снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Позже кабмин установил максимальный размер кредитов, по которым будет доступна отсрочка. Для потребительских займов максимальный лимит был установлен на уровне 250 тысяч рублей, для предпринимателей — 300 тысяч, по автокредитам — 600 тысяч, по ипотеке — 1,5 млн.