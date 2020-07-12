Представитель Фургала опровергла свое задержание. Но потеряла доступ к Instagram губернатора

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Сергей Фургал арестован до 9 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств, Надежда Томченко опровергла сообщения о своем задержании. Об этом она сообщила в разговоре с URA.RU.

«Я была на личной встрече и она длилась порядка двух часов. Не могла говорить, поэтому приходилось сбрасывать [звонок]. Никаких задержаний, арестов на данный момент не было. По поводу обысков ничего не могу сказать, потому что дома не была с утра», — сказала URA.RU Томченко.

Также пресс-секретарь губернатора рассказала, что не смогла войти в аккаунт губернатора в Instagram. «Я просто не смогла туда войти [в аккаунт Фургала]. Он попросил ввести пароль, вводила пароль, но сказали, что пароль неверный, потому что его изменили. Я подумала, что может быть кто-то из родственников решил так обезопасить аккаунт в виду того, что до этого были мои заявления по поводу определенных угроз и так далее. И они решили, что в любой момент может случиться все, что угодно», — отметила Томченко.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийства, объяснили задержание губернатора декриминализацией Дальнего Востока. Суд арестовал его до 9 сентября. Через два дня после задержания в Хабаровске начались митинги в поддержку губернатора. В разговоре с URA.RU дальневосточные политологи предсказывали масштабные протесты в регионе. Сегодня жители Хабаровска вышли на несанкционированный митинг уже в третий раз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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