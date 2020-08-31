В Минздраве напомнили, что риск распространения COVID в школах сохраняется Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 31 августа, — 264-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 174-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor, всего в мире к утру 31 августа выявили 25 387 144 (+ 227 000 за сутки) случая заражения. За время пандемии от болезни скончались 856 748 человек (+10 052), 17 884 960 (+198 487) пациента вылечились.

США продолжают оставаться государством с самой высокой заболеваемостью коронавирусом. В стране зарегистрировано 6 173 236 случаев заражения. На втором месте остается Бразилия, где болеют 3 862 311человек. Ненамного от Бразилии отстает Индия, в которой заболевших COVID насчитывается 3 619 169. Россия в этом списке на четвертом месте — 990 326 заболевших.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Вслед за Россией другие страны ускоряют вакцинацию от COVID. Правительство Великобритании заявило, что готово пересмотреть свои законы и разрешить экстренное использование вакцины до того, как она будет полностью лицензирована. В таком же ключе действуют и власти Китая. В США вакцину от коронавируса могут одобрить до окончания испытаний.

Ученые из Китая предложили лечить тяжелую форму коронавирусной пневмонии с помощью клеточных технологий. Они планируют использовать в качестве действующего компонента экзосомы — продукты выделения стволовых клеток. Экспериментальные исследования показали, что ингаляции с экзосомами значительно снижают воспаление легких.

Коронавирус в России

В России четвертый день увеличивается суточный прирост заразившихся COVID. Коэффициент распространения инфекции в стране увеличился до 1,03. За минувшие сутки зарегистрировали 4 980 новых случаев.

Родителям в преддверии 1 сентября дали советы, как защитить школьников от коронавируса. Взрослые должны показывать детям пример: носить маски, мыть руки, минимизировать контакты. Также медики подчеркнули, что россияне должны знать симптомы COVID-19 и находиться на связи с лечащим врачом. Несмотря на существенный риск распространения инфекции, учителей не будут заставлять делать прививки от коронавируса, они будут добровольными.

В Минпросвещениия призвали родителей бороться с поборами в школах при помощи прокуратуры. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул, что сейчас сложное время, наступления пандемии никто не ожидал, поэтому школьный бюджет на это рассчитан не был. По мнению депутата, если школа просит скинуться по 100-150 рублей на антисептики, в этом нет ничего плохого.

В России летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин. Виной всему, по мнению вирусолога Елены Малинниковой, наличие тестостерона. Мужской половой гормон несколько ускоряет распространение инфекции по организму.

Республика Южная Осетия планирует 15 сентября открыть границу с Россией. Сейчас все зависит от решения российских властей.

Коронавирус в мире

Великобритании пообещали катастрофу из-за свободного передвижения миллиона студентов по стране. Профсоюз предлагает возвращать очное обучение не раньше Рождества, чтобы избежать «лавины заражений». Однако пока руководство университетов настаивает, что готово к приезду студентов.

В Италии зараженные коронавирусом мигранты из Нигерии покусали врачей. Мужчина и две женщины потребовали выписать их из медучреждения, а после отказа вступили в потасовку с врачами и военными, покусав их.