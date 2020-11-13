13 ноября 2020

Фанатам Kizaru набьют бесплатные тату в честь нового альбома. Зовут даже несовершеннолетних

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление в культурном центре
Акция от Kizaru пройдет в тату-салонах Москвы и Санкт-Петербурга Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Фанаты рэпера Kizaru (Олег Нечипоренко) смогут бесплатно набить татуировки в салонах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом артист сообщил в Instagram.

«Еще один подгон вам. Мы сделали бесплатные татуировки в некоторых салонах Москвы и Петербурга. Вы сможете бесплатно себе набить призрака и надпись Hunted Family», — заявил Kizaru. Тем, кто не хочет делать постоянную татуировку, организаторы предлагают набить временную. Несовершеннолетние фанаты смогут набить временное тату самостоятельно, чтобы сделать постоянное придется привести с собой родителей.

Акция посвящена выходу альбома Kizaru Born to Trap. Адреса салонов, принимающих участие в акции, указаны в группе Kizaru «Вконтакте». Сделать бесплатное тату можно только 14 ноября.

Ранее Kizaru выпустил новый альбом Born to Trap. Релиз из 18 песен сразу закрепился в топе чартов iTunes, Apple Music и Spotify.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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