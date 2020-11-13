Фанаты рэпера Kizaru (Олег Нечипоренко) смогут бесплатно набить татуировки в салонах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом артист сообщил в Instagram.
«Еще один подгон вам. Мы сделали бесплатные татуировки в некоторых салонах Москвы и Петербурга. Вы сможете бесплатно себе набить призрака и надпись Hunted Family», — заявил Kizaru. Тем, кто не хочет делать постоянную татуировку, организаторы предлагают набить временную. Несовершеннолетние фанаты смогут набить временное тату самостоятельно, чтобы сделать постоянное придется привести с собой родителей.
Акция посвящена выходу альбома Kizaru Born to Trap. Адреса салонов, принимающих участие в акции, указаны в группе Kizaru «Вконтакте». Сделать бесплатное тату можно только 14 ноября.
Ранее Kizaru выпустил новый альбом Born to Trap. Релиз из 18 песен сразу закрепился в топе чартов iTunes, Apple Music и Spotify.
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