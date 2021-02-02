Гинцбург назвал срок действия вакцины «Спутник V»

Препарат может действовать два и более года, считает специалист Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Есть вероятность, что вакцина «Спутник V» будет защищать от коронавирусной инфекции два года или даже больше. Такой информацией поделился директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Действие вакцины будет продолжаться не несколько месяцев и даже не год, а по крайней мере два года и более», — пояснил он. Его слова приводит РИА «Новости». Гинцбург также отметил, что информацию подтвердили несколько экспериментов. Причем среди всех возрастных групп вакцина была одинаково эффективна. «Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, разработчиком которой стал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Слова Гинцбурга о высокой степени действия препарата подтверждает недавняя публикация медицинского журнала The Lancet. Во время третьей фазы клинических исследований выяснилось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала свою эффективность на 91,6%. Также препарат оказался на 100% эффективен для предотвращения тяжелой формы коронавирусной инфекции, пишет телеканал 360.