Еще один тиктокер извинился перед Кадыровым

Мужчина принес извинения за пожелания смерти Рамзану Кадырову Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Tiktok-блогер из Тульской области принес главе Чечни Рамзану Кадырову видео-извинения и удалил аккаунт из социальной сети. Раскаяние мужчина показал в видео в своем аккаунте.

Ранее пользователь с ником @andrey_bushmelev_2021 разместил видео, в котором выразил поддержку несовершеннолетнему россиянину, назвавшему Кадырова шайтаном. Он пригрозил главе республики смерть и рекомендовал носить с собой пистолет.

«Я недавно вас назвал шайтаном, прошу прощения. Просто с утра встал, ну, выпил на голодный желудок», — цитирует мужчину Lenta.ru. Блогер отметил, что «в тот момент сам был шайтаном». Мужчина посоветовал молодым людям, которые пытаются оскорблять власти в соцсетях, не совершать таких ошибок.

Блогер оказался не первым, кто оскорбил Кадырова. Ранее 15-летний подросток из Дагестана написал оскорбительный комментарий во время прямого эфира главы Чечни. Приносить извинения пришлось отцу подростка, а также его родственникам, передает «Царьград» . Еще один подросток из TikTok, который назвал главу Чечни Рамзана Кадырова шайтаном, публично извинился и удалил аккаунт в соцсетях, пишет телеканал 360.