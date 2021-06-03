Вице-премьер Белоусов объяснил частичный отказ России от доллара

Москва частично откажется от доллара из-за санкций Белого дома Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Вывод американского доллара из резервного фонда России связан с угрозами санкций со стороны США. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов во время Петербургского международного экономического форума.

Ранее в Минфине заявили, что в течение месяца из Фонда национального благосостояния будет выведен доллар. Вместо него средства будут вкладываться в евро, юань и золото. Белоусов подчеркнул, что это осмысленное решение, которое никак не отразится на рубле.

«Американские санкции нанесли определенный урон, но они породили две тенденции. Первая — мы создали запасы прочности по всем наиболее важным направлениям в российской экономике, это касается и промышленности, сельского хозяйства, где мы практически полностью перешли на самообеспечение», — заявил первый вице-премьер. Второй тенденцией Белоусов выделил то, что Россия с 2014 года в два раза сократила внешний долг: «Вторая тенденция — это то, что мы резко сократили внешний долг, это касается корпоративного долга. Зависимость страны от внешнего долга сегодня примерно в два раза ниже, чем в 2014 году».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страна будет постепенно отказываться от доллара. Однако некоторые финансовые аналитики не видят никакого экономического смысла в отказе от американской валюты для экспортных расчетов. Это «чисто политическое решение», приводит «Национальная служба новостей» слова экономиста Владислава Иноземцева.