Минтруд РФ разъяснил правила выплаты пособий беременным

Минтруд РФ озвучил изменения в правилах выплат пособий беременным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 июля пособия беременным женщинам, ставшим на учет на ранних сроках, будут выплачивать ежемесячно, а не единовременно, как раньше. Проект соответствующего правительственного постановления, подготовленного Минтрудом РФ, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

О выплатах беременным россиянкам, вставшим на учет в медицинских организациях до 12-й недели, российский президент Владимир Путин сказал еще 21 апреля, во время Послания Федеральному собранию, сообщает сайт argumenti.ru. Минтруд разработал правила назначения этой и других социальных выплат с 1 июля.

Ежемесячные выплаты будут получать только те, кто встанет на учет после 1 июля. Беременные, которые сделали это раньше, получили разовую выплату и права на ежемесячные пособия не имеют. Размер выплаты составит половину прожиточного минимума. Размер среднедушевого дохода семей претенденток на пособие не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.