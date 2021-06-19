19 июня 2021

Минтруд РФ разъяснил правила выплаты пособий беременным

© Служба новостей «URA.RU»
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Минтруд РФ озвучил изменения в правилах выплат пособий беременным Фото:

С 1 июля пособия беременным женщинам, ставшим на учет на ранних сроках, будут выплачивать ежемесячно, а не единовременно, как раньше. Проект соответствующего правительственного постановления, подготовленного Минтрудом РФ, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

О выплатах беременным россиянкам, вставшим на учет в медицинских организациях до 12-й недели, российский президент Владимир Путин сказал еще 21 апреля, во время Послания Федеральному собранию, сообщает сайт argumenti.ru. Минтруд разработал правила назначения этой и других социальных выплат с 1 июля.

Ежемесячные выплаты будут получать только те, кто встанет на учет после 1 июля. Беременные, которые сделали это раньше, получили разовую выплату и права на ежемесячные пособия не имеют. Размер выплаты составит половину прожиточного минимума. Размер среднедушевого дохода семей претенденток на пособие не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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