02 сентября 2021

Зеленский заявил, что Украина станет лидером Европы

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский рассказал об «украинской мечте» Фото:

Украина в будущем станет европейским лидером. Об этом заявил в украинский президент Владимир Зеленский, выступая в Стэнфордском университете.

«Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы», — передает его слова ТАСС. Зеленский уверен, «что возможно все».

Кроме того, президент отметил, что у него есть «украинская мечта». Она заключается в возвращении Крыма и Донбасса, а также цифровизации страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом, передает Nation News. По итогам переговоров Зеленский назвал три сферы, за которые Байден похвалил Украину. Как сообщили в Киеве, итогом встречи стало продолжение работы США и Украины над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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