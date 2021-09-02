Зеленский заявил, что Украина станет лидером Европы

Украина в будущем станет европейским лидером. Об этом заявил в украинский президент Владимир Зеленский, выступая в Стэнфордском университете.
«Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы», — передает его слова ТАСС. Зеленский уверен, «что возможно все».
Кроме того, президент отметил, что у него есть «украинская мечта». Она заключается в возвращении Крыма и Донбасса, а также цифровизации страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом, передает Nation News. По итогам переговоров Зеленский назвал три сферы, за которые Байден похвалил Украину. Как сообщили в Киеве, итогом встречи стало продолжение работы США и Украины над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию.
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