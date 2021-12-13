13 декабря 2021

МИД Австрии раскритиковал Евросоюз из-за «Северного потока — 2»

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По словам Александера Шалленберга, «Северный поток — 2» приемлемый проект Фото:
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«Северный поток — 2»

Евросоюз с 2006 года хотел расширить источники и маршруты поставок энергии, потому ставить под сомнение «Северный поток — 2» не разумно. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

«Мы с самого начала, в 2006 году, сказали, что мы хотим диверсифицировать источники и маршруты [поставок энергии]. Это именно такой проект. Он завершен. Я считаю, что сейчас было бы не очень рационально его снова регулярно ставить под сомнение», — передает слова Шалленберга ТАСС.

Дипломат отметил, что «Северный поток — 2» — приемлемый проект, который готов к эксплуатации. «Для меня удивительно, что эта тема и проект каждый раз снова подвергается сомнению. Он завершен. Мы должны его использовать», — резюмировал Шалленберг.

10 сентября в ПАО «Газпром» сообщили об окончании строительства газопровода «Северный поток — 2». Для запуска проекта необходима его сертификация. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток — 2» не может быть одобрен из-за нарушения европейского законодательства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на отказ ФРГ в сертификации российского газопровода. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что « Северный поток — 2» — это рычаг воздействия на Россию. Обозреватели журнала The National Interest рассказали об опасности «Северного потока — 2» для Украины, пишет RT.

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Евросоюз с 2006 года хотел расширить источники и маршруты поставок энергии, потому ставить под сомнение «Северный поток — 2» не разумно. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. «Мы с самого начала, в 2006 году, сказали, что мы хотим диверсифицировать источники и маршруты [поставок энергии]. Это именно такой проект. Он завершен. Я считаю, что сейчас было бы не очень рационально его снова регулярно ставить под сомнение», — передает слова Шалленберга ТАСС. Дипломат отметил, что «Северный поток — 2» — приемлемый проект, который готов к эксплуатации. «Для меня удивительно, что эта тема и проект каждый раз снова подвергается сомнению. Он завершен. Мы должны его использовать», — резюмировал Шалленберг. 10 сентября в ПАО «Газпром» сообщили об окончании строительства газопровода «Северный поток — 2». Для запуска проекта необходима его сертификация. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток — 2» не может быть одобрен из-за нарушения европейского законодательства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на отказ ФРГ в сертификации российского газопровода. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что « Северный поток — 2» — это рычаг воздействия на Россию. Обозреватели журнала The National Interest рассказали об опасности «Северного потока — 2» для Украины, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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