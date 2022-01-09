Гидрометцентр предрек транспортный коллапс в Москве

10 января 2022 в 01:44 Размер текста - 17 +

В Москве ожидается транспортный коллапс из-за сильного снегопада Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве ожидается транспортный коллапс из-за сильного снегопада в начале рабочей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «По расчетам, высота снежного покрова за сутки увеличится на 10-15 сантиметров. Это очень много для Москвы, даже 3-4 сантиметра вызывают транспортный коллапс», — рассказал Вильфанд РЕН ТВ. По его словам, сильный снег будет идти всю ночь с 9 по 10 января и продолжится до полудня. Во второй половине дня, по прогнозу синоптика, осадки уменьшатся. Вильфанд также отметил, что порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду. Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин заявил, что в 2022 году в России будет неустойчивая погода с резкими перепадами температур и аномальными погодными условиями. В целом, по мнению климатолога, нынешний год будет холоднее 2020, оставаясь на уровне 2021 года. По прогнозу главного специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в России ожидается «европейская» зима с большим количеством снега. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве ожидается транспортный коллапс из-за сильного снегопада в начале рабочей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «По расчетам, высота снежного покрова за сутки увеличится на 10-15 сантиметров. Это очень много для Москвы, даже 3-4 сантиметра вызывают транспортный коллапс», — рассказал Вильфанд РЕН ТВ. По его словам, сильный снег будет идти всю ночь с 9 по 10 января и продолжится до полудня. Во второй половине дня, по прогнозу синоптика, осадки уменьшатся. Вильфанд также отметил, что порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду. Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин заявил, что в 2022 году в России будет неустойчивая погода с резкими перепадами температур и аномальными погодными условиями. В целом, по мнению климатолога, нынешний год будет холоднее 2020, оставаясь на уровне 2021 года. По прогнозу главного специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в России ожидается «европейская» зима с большим количеством снега.