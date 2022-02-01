Врач предрек рост числа инвалидов из-за коронавируса

01 февраля 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Переболевшие коронавирусом могут стать инвалидами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за последствий коронавируса в России может вырасти число случаев инвалидности. Об этом предупредил врач-терапевт, кардиолог Рустем Османов. Врач объяснил, что долгосрочность последствий от COVID-19 зависит от тяжести течения болезни, иммунного ответа, возраста, сопутствующих заболеваний. При этом конкретных клинических рекомендация по лечению постковидного синдрома еще нет. «Я уверен, что последствия коронавирусной инфекции могут увеличить количество случаев инвалидности в разных странах», — поделился с «Известиями» Османов. Османов объяснил, что нужно сделать, чтобы предупредить возможную инвалидность после коронавируса. По его словам, необходимо разработать комплекс мер по оказанию медико-социальной помощи, внедрения лечебно-профилактических мероприятий и плановой диспансеризации. О других последствиях коронавируса сообщали иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и невролог Семен Прокопенко. В разговоре с URA.RU они говорили, что COVID может спровоцировать инсульт, у переболевших может ухудшиться сон, усилиться головные боли, повыситься тревожность. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за последствий коронавируса в России может вырасти число случаев инвалидности. Об этом предупредил врач-терапевт, кардиолог Рустем Османов. Врач объяснил, что долгосрочность последствий от COVID-19 зависит от тяжести течения болезни, иммунного ответа, возраста, сопутствующих заболеваний. При этом конкретных клинических рекомендация по лечению постковидного синдрома еще нет. «Я уверен, что последствия коронавирусной инфекции могут увеличить количество случаев инвалидности в разных странах», — поделился с «Известиями» Османов. Османов объяснил, что нужно сделать, чтобы предупредить возможную инвалидность после коронавируса. По его словам, необходимо разработать комплекс мер по оказанию медико-социальной помощи, внедрения лечебно-профилактических мероприятий и плановой диспансеризации. О других последствиях коронавируса сообщали иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и невролог Семен Прокопенко. В разговоре с URA.RU они говорили, что COVID может спровоцировать инсульт, у переболевших может ухудшиться сон, усилиться головные боли, повыситься тревожность.