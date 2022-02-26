Тюмень лишили Кубка мира по ледолазанию

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Кубок мира по ледолазанию должен был пройти в Тюмени с 4 по 6 марта Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюмени лишили права проведения Кубка мира по ледолазанию. Об этом сообщил президент областной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин.

«Помимо нашего этапа, не состоятся и международные соревнования в Кирове. Такое решение было принято, несмотря на то что часть спортсменов уже приехали и готовы были выступать. Можно сказать, что для наших спортсменов этот сезон закончен», — передает слова Гайнуллина 72.ru.

Соревнования должны были пройти с 4 по 6 марта в дисциплинах «трудность» и «скорость». Решение Международной федерации альпинизма связанно со спецоперацией России на Украине.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Россию стали лишать права проведения международных спортивных турниров. В частности, финал Лиги Чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж и отменили этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. В Международном олимпийском комитете выступили за отмену всех соревнований на территории России.

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Тюмени лишили права проведения Кубка мира по ледолазанию. Об этом сообщил президент областной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин. «Помимо нашего этапа, не состоятся и международные соревнования в Кирове. Такое решение было принято, несмотря на то что часть спортсменов уже приехали и готовы были выступать. Можно сказать, что для наших спортсменов этот сезон закончен», — передает слова Гайнуллина 72.ru. Соревнования должны были пройти с 4 по 6 марта в дисциплинах «трудность» и «скорость». Решение Международной федерации альпинизма связанно со спецоперацией России на Украине. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Россию стали лишать права проведения международных спортивных турниров. В частности, финал Лиги Чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж и отменили этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. В Международном олимпийском комитете выступили за отмену всех соревнований на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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