Тюмень лишили Кубка мира по ледолазанию

26 февраля 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Кубок мира по ледолазанию должен был пройти в Тюмени с 4 по 6 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Тюмени лишили права проведения Кубка мира по ледолазанию. Об этом сообщил президент областной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин. «Помимо нашего этапа, не состоятся и международные соревнования в Кирове. Такое решение было принято, несмотря на то что часть спортсменов уже приехали и готовы были выступать. Можно сказать, что для наших спортсменов этот сезон закончен», — передает слова Гайнуллина 72.ru. Соревнования должны были пройти с 4 по 6 марта в дисциплинах «трудность» и «скорость». Решение Международной федерации альпинизма связанно со спецоперацией России на Украине. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Россию стали лишать права проведения международных спортивных турниров. В частности, финал Лиги Чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж и отменили этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. В Международном олимпийском комитете выступили за отмену всех соревнований на территории России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюмени лишили права проведения Кубка мира по ледолазанию. Об этом сообщил президент областной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин. «Помимо нашего этапа, не состоятся и международные соревнования в Кирове. Такое решение было принято, несмотря на то что часть спортсменов уже приехали и готовы были выступать. Можно сказать, что для наших спортсменов этот сезон закончен», — передает слова Гайнуллина 72.ru. Соревнования должны были пройти с 4 по 6 марта в дисциплинах «трудность» и «скорость». Решение Международной федерации альпинизма связанно со спецоперацией России на Украине. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Россию стали лишать права проведения международных спортивных турниров. В частности, финал Лиги Чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж и отменили этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. В Международном олимпийском комитете выступили за отмену всех соревнований на территории России.