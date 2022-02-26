Тюмень лишили Кубка мира по ледолазанию

Тюмени лишили права проведения Кубка мира по ледолазанию. Об этом сообщил президент областной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин.
«Помимо нашего этапа, не состоятся и международные соревнования в Кирове. Такое решение было принято, несмотря на то что часть спортсменов уже приехали и готовы были выступать. Можно сказать, что для наших спортсменов этот сезон закончен», — передает слова Гайнуллина 72.ru.
Соревнования должны были пройти с 4 по 6 марта в дисциплинах «трудность» и «скорость». Решение Международной федерации альпинизма связанно со спецоперацией России на Украине.
Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Россию стали лишать права проведения международных спортивных турниров. В частности, финал Лиги Чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж и отменили этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. В Международном олимпийском комитете выступили за отмену всех соревнований на территории России.
Тюмени лишили права проведения Кубка мира по ледолазанию. Об этом сообщил президент областной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин. «Помимо нашего этапа, не состоятся и международные соревнования в Кирове. Такое решение было принято, несмотря на то что часть спортсменов уже приехали и готовы были выступать. Можно сказать, что для наших спортсменов этот сезон закончен», — передает слова Гайнуллина 72.ru. Соревнования должны были пройти с 4 по 6 марта в дисциплинах «трудность» и «скорость». Решение Международной федерации альпинизма связанно со спецоперацией России на Украине. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Россию стали лишать права проведения международных спортивных турниров. В частности, финал Лиги Чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж и отменили этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. В Международном олимпийском комитете выступили за отмену всех соревнований на территории России.