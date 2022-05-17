Россияне станут вдвое дольше выплачивать ипотеку

18 мая 2022 в 07:54 Размер текста - 17 +

Реальные сроки выплаты ипотеки увеличатся минимум вдвое, считают специалисты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Россиянам придется выплачивать ипотеку вдвое дольше, чем ранее. Это произойдет в следствие роста стоимости ипотечных кредитов и падения доходов граждан. Такой прогноз сделали специалисты по недвижимости. «В текущих условиях не все смогут выплачивать ипотеку с существенным опережением. По нашему мнению, реальные сроки выплаты ипотеки будут находиться в диапазоне 14-16 лет», — рассказал аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов изданию РИА «Новости». Еще одним фактором увеличения фактического срока погашения ипотеки станет стремление заемщиков снизить ежемесячный платеж, считает аналитик ипотечного рынка Андрей Бархота. «Насколько надо удлинить срок кредита в мае 2022 года, чтобы при ставке 14% платеж оставался прежним? При таких условиях ипотеку придется брать не на 11, а на 27 лет, хотя ставка по ипотеке выросла лишь на 5 процентных пунктов», — отметил собеседник издания. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Россиянам придется выплачивать ипотеку вдвое дольше, чем ранее. Это произойдет в следствие роста стоимости ипотечных кредитов и падения доходов граждан. Такой прогноз сделали специалисты по недвижимости. «В текущих условиях не все смогут выплачивать ипотеку с существенным опережением. По нашему мнению, реальные сроки выплаты ипотеки будут находиться в диапазоне 14-16 лет», — рассказал аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов изданию РИА «Новости». Еще одним фактором увеличения фактического срока погашения ипотеки станет стремление заемщиков снизить ежемесячный платеж, считает аналитик ипотечного рынка Андрей Бархота. «Насколько надо удлинить срок кредита в мае 2022 года, чтобы при ставке 14% платеж оставался прежним? При таких условиях ипотеку придется брать не на 11, а на 27 лет, хотя ставка по ипотеке выросла лишь на 5 процентных пунктов», — отметил собеседник издания.