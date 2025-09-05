Белоусов съездил в Ливию на переговоры с генералом Хафтаром

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия поддерживает Ливийскую армию в борьбе с терроризмом и стабилизации страны
Россия поддерживает Ливийскую армию в борьбе с терроризмом и стабилизации страны Фото:

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с начальником генерального штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-полковником Халедом Хафтаром. Встреча прошла в развитии договоренностей, достигнутых во время визита маршала Халифы Хафтара в Москву на празднование 80-летия Победы, сообщило Минобороны URA.RU. 

«Безусловно, это признание Вашего большого вклада в укрепление обороноспособности страны», — поздравил Белоусов Хафтара с назначением на пост начальника генштаба. Стороны обсудили актуальные вопросы российско-ливийского военного сотрудничества и ситуацию в Северной Африке. Белоусов также поздравил брата Халеда — Саддама Хафтара — с назначением заместителем командующего ЛНА.

Россия последовательно поддерживает Ливийскую национальную армию в борьбе с терроризмом. В 2024 году стороны активизировали военно-техническое сотрудничество, включая поставки оборудования и обучение личного состава.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с начальником генерального штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-полковником Халедом Хафтаром. Встреча прошла в развитии договоренностей, достигнутых во время визита маршала Халифы Хафтара в Москву на празднование 80-летия Победы, сообщило Минобороны URA.RU.  «Безусловно, это признание Вашего большого вклада в укрепление обороноспособности страны», — поздравил Белоусов Хафтара с назначением на пост начальника генштаба. Стороны обсудили актуальные вопросы российско-ливийского военного сотрудничества и ситуацию в Северной Африке. Белоусов также поздравил брата Халеда — Саддама Хафтара — с назначением заместителем командующего ЛНА. Россия последовательно поддерживает Ливийскую национальную армию в борьбе с терроризмом. В 2024 году стороны активизировали военно-техническое сотрудничество, включая поставки оборудования и обучение личного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...