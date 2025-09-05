Белоусов съездил в Ливию на переговоры с генералом Хафтаром

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с начальником генерального штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-полковником Халедом Хафтаром. Встреча прошла в развитии договоренностей, достигнутых во время визита маршала Халифы Хафтара в Москву на празднование 80-летия Победы, сообщило Минобороны URA.RU.
«Безусловно, это признание Вашего большого вклада в укрепление обороноспособности страны», — поздравил Белоусов Хафтара с назначением на пост начальника генштаба. Стороны обсудили актуальные вопросы российско-ливийского военного сотрудничества и ситуацию в Северной Африке. Белоусов также поздравил брата Халеда — Саддама Хафтара — с назначением заместителем командующего ЛНА.
Россия последовательно поддерживает Ливийскую национальную армию в борьбе с терроризмом. В 2024 году стороны активизировали военно-техническое сотрудничество, включая поставки оборудования и обучение личного состава.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.