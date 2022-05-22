22 мая 2022

WSJ: в США хотят отправить военный спецназ на Украину

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Америка хочет отправить свой спецназ для защиты посольства Фото:

В США рассматривают возможность отправки спецназа на Украину для защиты посольства в Киеве. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

«Американские военные и дипломатические чиновники обдумывают планы направить в Киев войска специального назначения для охраны вновь открытого там посольства. Президенту [США Джо] Байдену еще не представили это предложение», — пишет издание.

Если Байден согласится, то на Украине развернут войска для защиты посольства, которое находится в пределах досягаемости российских ракет, отметили представители США. В Пентагоне и Госдепартаменте проводят предварительное планирование по этому вопросу. Также официальные лица рассматривают возможность восстановления отряда морпехов наподобие тех, что следят за безопасностью посольств в мире. Министру обороны США пока не передали эти предложения, сообщает The Wall Street Journal.

Ранее в Госдепартаменте сообщили о возобновлении работы американского посольства в Киеве. Сообщалось, что Америка предприняла дополнительные меры для повышения безопасности дипломатов. В середине февраля посольство перенесли из Киева во Львов.

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В США рассматривают возможность отправки спецназа на Украину для защиты посольства в Киеве. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США. «Американские военные и дипломатические чиновники обдумывают планы направить в Киев войска специального назначения для охраны вновь открытого там посольства. Президенту [США Джо] Байдену еще не представили это предложение», — пишет издание. Если Байден согласится, то на Украине развернут войска для защиты посольства, которое находится в пределах досягаемости российских ракет, отметили представители США. В Пентагоне и Госдепартаменте проводят предварительное планирование по этому вопросу. Также официальные лица рассматривают возможность восстановления отряда морпехов наподобие тех, что следят за безопасностью посольств в мире. Министру обороны США пока не передали эти предложения, сообщает The Wall Street Journal. Ранее в Госдепартаменте сообщили о возобновлении работы американского посольства в Киеве. Сообщалось, что Америка предприняла дополнительные меры для повышения безопасности дипломатов. В середине февраля посольство перенесли из Киева во Львов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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