WSJ: в США хотят отправить военный спецназ на Украину

В США рассматривают возможность отправки спецназа на Украину для защиты посольства в Киеве. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.
«Американские военные и дипломатические чиновники обдумывают планы направить в Киев войска специального назначения для охраны вновь открытого там посольства. Президенту [США Джо] Байдену еще не представили это предложение», — пишет издание.
Если Байден согласится, то на Украине развернут войска для защиты посольства, которое находится в пределах досягаемости российских ракет, отметили представители США. В Пентагоне и Госдепартаменте проводят предварительное планирование по этому вопросу. Также официальные лица рассматривают возможность восстановления отряда морпехов наподобие тех, что следят за безопасностью посольств в мире. Министру обороны США пока не передали эти предложения, сообщает The Wall Street Journal.
В США рассматривают возможность отправки спецназа на Украину для защиты посольства в Киеве. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США. «Американские военные и дипломатические чиновники обдумывают планы направить в Киев войска специального назначения для охраны вновь открытого там посольства. Президенту [США Джо] Байдену еще не представили это предложение», — пишет издание. Если Байден согласится, то на Украине развернут войска для защиты посольства, которое находится в пределах досягаемости российских ракет, отметили представители США. В Пентагоне и Госдепартаменте проводят предварительное планирование по этому вопросу. Также официальные лица рассматривают возможность восстановления отряда морпехов наподобие тех, что следят за безопасностью посольств в мире. Министру обороны США пока не передали эти предложения, сообщает The Wall Street Journal. Ранее в Госдепартаменте сообщили о возобновлении работы американского посольства в Киеве. Сообщалось, что Америка предприняла дополнительные меры для повышения безопасности дипломатов. В середине февраля посольство перенесли из Киева во Львов.