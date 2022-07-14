Обама поспорил с врачом из-за умственных способностей Байдена

Барак Обама раскритиковал экс-врача Белого дома за его твит о Байдене, сообщают СМИ Фото: The White House

Заявление экс-врача Белого дома Ронни Джексона, усомнившегося в умственных способностях действующего президента США Джо Байдена, свидетельствуют о его непрофессионализме. Такое заявление в 2020 году сделал бывший президент США Барак Обама в электронном письме, адресованном доктору.

«Вот почему я должен выразить свое разочарование тем дешевым выпадом, который вы сделали в отношении Джо Байдена в Twitter. Это было непрофессионально и недостойно должности, которую вы когда-то занимали. Вы также проявили неуважение ко мне и ко многим вашим друзьям в нашей администрации», — приводит цитату из письма Обамы Fox News.

Инцидент произошел еще в 2020 году. Тогда Джексон отреагировал на очередную оговорку Байдена публикацией в Twitter (заблокирован в РФ). «Помните когнитивный тест, который я дал @realDonaldTrump? Тот, который он прошел! Похоже, кому-то еще может понадобиться тестирование!», — написал бывший врач Белого дома. В издании уточнили, что Обама отправил ответ на электронную почту Джексона в течение 20 минут после твита.

Ранее заместитель предыдущего президента США Дональда Трампа Майк Пенс назвал Байдена худшим лидером в истории Америки. Авторы издания The American Conservative отмечали, что из-за необдуманных слов Байдена США несут потери.