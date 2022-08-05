Полпред Якушев предрек будущее УрФО из-за санкций

05 августа 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев дал понять, что регионы УрФО должны справиться с санкциями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Регионы УрФО смогут достойно выйти из ситуации санкционного давления. Свидетельство этому — первое полугодие 2022-го, которое округ закончил с приростом по экономическим показателям. С таким заявлением выступил уральский полпред Владимир Якушев во время визита главы Минэкономразвития Максима Решетникова в Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU. «По основным показателям мы все-таки идем с приростом по сравнению с 2021 годом. Это говорит о том, что фундамент экономики УрФО достаточно серьезный. <…> Все, что связано сегодня с экономикой Уральского федерального округа, это мощные и крупные предприятия. Интеллектуальный и экономический потенциал, который есть, позволят из этой ситуации выйти достойно», — подчеркнул Якушев. При этом полпред подчеркнул, что контуры предстоящих экономических вызовов пока не ясны до конца. На это, по словам Якушева, повлияют нескольких составляющих, например, санкционная политика и стратегия уральских предприятий. Вместе с тем он дал понять, что поводов для беспокойства немного: «Есть серьезный запас, огромный потенциал». Днем 5 августа совещание с Якушевым и уральскими губернаторами в Екатеринбурге провел министр Решетников. Он обозначил, что регионам УрФО пора переключиться с исполнения краткосрочных мер по борьбе с санкциями на исполнение долгосрочных. Всего глава Минэка провел в столице Урала два дня и вынес вердикт, как команда губернатора Евгения Куйвашева справляется с последствиями санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Регионы УрФО смогут достойно выйти из ситуации санкционного давления. Свидетельство этому — первое полугодие 2022-го, которое округ закончил с приростом по экономическим показателям. С таким заявлением выступил уральский полпред Владимир Якушев во время визита главы Минэкономразвития Максима Решетникова в Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU. «По основным показателям мы все-таки идем с приростом по сравнению с 2021 годом. Это говорит о том, что фундамент экономики УрФО достаточно серьезный. <…> Все, что связано сегодня с экономикой Уральского федерального округа, это мощные и крупные предприятия. Интеллектуальный и экономический потенциал, который есть, позволят из этой ситуации выйти достойно», — подчеркнул Якушев. При этом полпред подчеркнул, что контуры предстоящих экономических вызовов пока не ясны до конца. На это, по словам Якушева, повлияют нескольких составляющих, например, санкционная политика и стратегия уральских предприятий. Вместе с тем он дал понять, что поводов для беспокойства немного: «Есть серьезный запас, огромный потенциал». Днем 5 августа совещание с Якушевым и уральскими губернаторами в Екатеринбурге провел министр Решетников. Он обозначил, что регионам УрФО пора переключиться с исполнения краткосрочных мер по борьбе с санкциями на исполнение долгосрочных. Всего глава Минэка провел в столице Урала два дня и вынес вердикт, как команда губернатора Евгения Куйвашева справляется с последствиями санкций.