РБК: россияне поставили новый рекорд по вывозу валюты за рубеж

19 августа 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

В июне 2022 года россияне вывели за границу 4,7 миллиардов долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В июне 2022 года россияне побили рекорд 2018 года тем, что вывезли за рубеж иностранную валюту на 266,1 млрд рублей. Об этом говорится в данных Центробанка РФ об операциях домохозяйств и расчетов РБК. По данным Банка России, в июне 2022 года россияне вывезли за границу 4,7 миллиардов долларов, что является рекордом с 2018 года. Отмечается, что по сравнению с маем объем операций увеличился более чем втрое. Предыдущий всплеск переводов сбережений россиян за рубеж был в феврале, когда он достиг 4,3 миллиарда долларов. Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин считает, что всплеск переводов на зарубежные счета является следствием «большого профицита иностранной валюты в безналичной форме» на внутреннем рынке РФ. Второй причиной эксперт называет смягчение ограничений Центробанка по переводам за границу, которые были введены в начале кризиса. Западные страны заморозили валютные резервы РФ из-за спецоперации на Украине. Центробанк России уже заявлял, что золотые запасы России хранятся на территории РФ. Для защиты экономики были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. В июне ЦБ поднял лимит на переводы за границу до одного миллиона долларов.

В июне 2022 года россияне побили рекорд 2018 года тем, что вывезли за рубеж иностранную валюту на 266,1 млрд рублей. Об этом говорится в данных Центробанка РФ об операциях домохозяйств и расчетов РБК. По данным Банка России, в июне 2022 года россияне вывезли за границу 4,7 миллиардов долларов, что является рекордом с 2018 года. Отмечается, что по сравнению с маем объем операций увеличился более чем втрое. Предыдущий всплеск переводов сбережений россиян за рубеж был в феврале, когда он достиг 4,3 миллиарда долларов. Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин считает, что всплеск переводов на зарубежные счета является следствием «большого профицита иностранной валюты в безналичной форме» на внутреннем рынке РФ. Второй причиной эксперт называет смягчение ограничений Центробанка по переводам за границу, которые были введены в начале кризиса. Западные страны заморозили валютные резервы РФ из-за спецоперации на Украине. Центробанк России уже заявлял, что золотые запасы России хранятся на территории РФ. Для защиты экономики были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. В июне ЦБ поднял лимит на переводы за границу до одного миллиона долларов.