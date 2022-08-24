США отправят на Украину самолеты, от которых хотят избавиться ВВС

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Летная группа Стрижи на авиашоу в честь Дня города. Челябинск, армия, стрижи, авиашоу, высший пилотаж, истребитель, аэродром шагол, миг29, летная группа стрижи, военно-космические силы
«Бородавочник» эффективен лишь в условиях с нулевой угрозой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ якобы проходят обучение, чтобы управлять самолетом A-10 Thunderbolt («Бородавочник»), от которого стремятся избавиться ВВС США. Главная причина — низкая эффективность машины.

«В прошлом месяце законодатели США одобрили проект финансирующий подготовку украинских летчиков. Кроме того, опубликован репортаж из учебного центра, где украинские пилоты обучаются применению штурмовика А-10 Thunderbolt II. Самолет, который был „гадким утенком“, стал мишенью боссов Пентагона. Они считали, что отправка в утиль 280 оставшихся в строю к 2014 году машин сэкономит 4,2 миллиарда долларов на расходах и модернизации в течение пяти лет», — пишет издание «Ридус».

Отмечается также, что самолет уязвим для ракет класса «земля-воздух». У него нет сложных систем поиска и наведения на цель. A-10 эффективен лишь в условиях с «нулевой угрозой».

Кроме того, пока нет достоверных доказательств, что на Украину поставляются западные самолеты. Однако ВСУ уже работают над снабжением запчастями и адаптацией украинских самолетов к западным ракетам.

Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причина — участившиеся случаи обстрелов жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. В ДНР было введено военное положение. Основная цель российских войск — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение граждан ДНР и ЛНР от геноцида киевского режима. В свою очередь, Запад активно помогает Киеву, поставляя туда военную технику и финансы.

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ВСУ якобы проходят обучение, чтобы управлять самолетом A-10 Thunderbolt («Бородавочник»), от которого стремятся избавиться ВВС США. Главная причина — низкая эффективность машины. «В прошлом месяце законодатели США одобрили проект финансирующий подготовку украинских летчиков. Кроме того, опубликован репортаж из учебного центра, где украинские пилоты обучаются применению штурмовика А-10 Thunderbolt II. Самолет, который был „гадким утенком“, стал мишенью боссов Пентагона. Они считали, что отправка в утиль 280 оставшихся в строю к 2014 году машин сэкономит 4,2 миллиарда долларов на расходах и модернизации в течение пяти лет», — пишет издание «Ридус». Отмечается также, что самолет уязвим для ракет класса «земля-воздух». У него нет сложных систем поиска и наведения на цель. A-10 эффективен лишь в условиях с «нулевой угрозой». Кроме того, пока нет достоверных доказательств, что на Украину поставляются западные самолеты. Однако ВСУ уже работают над снабжением запчастями и адаптацией украинских самолетов к западным ракетам. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причина — участившиеся случаи обстрелов жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. В ДНР было введено военное положение. Основная цель российских войск — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение граждан ДНР и ЛНР от геноцида киевского режима. В свою очередь, Запад активно помогает Киеву, поставляя туда военную технику и финансы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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