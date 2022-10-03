03 октября 2022

Украина просит у США вооружения с большим радиусом действия

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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Между Украиной и США ведутся переговоры о поставках ракет большого радиуса действия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские дипломаты ведут переговоры со своими коллегами из США по поводу поставок украинской стороне ракет большого радиуса действия. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Дискуссии сейчас идут», — цитирует телеканал посла Украины в США Оксану Маркарову. Она отметила, что Украина уже давно заявляет о необходимости поставок этого вида вооружения. При этом, неизвестно предоставит ли украинская сторона право американским военным контролировать выбор целей, в случае поставок таких ракет.

США и страны Евросоюза начали активно оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных, на фоне российской спецоперации по защите республик Донбасса. Ранее стало известно, что США объявят о поставке Киеву еще четырех HIMARS в рамках новой военной помощи, сообщает RT.

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Украинские дипломаты ведут переговоры со своими коллегами из США по поводу поставок украинской стороне ракет большого радиуса действия. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Дискуссии сейчас идут», — цитирует телеканал посла Украины в США Оксану Маркарову. Она отметила, что Украина уже давно заявляет о необходимости поставок этого вида вооружения. При этом, неизвестно предоставит ли украинская сторона право американским военным контролировать выбор целей, в случае поставок таких ракет. США и страны Евросоюза начали активно оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных, на фоне российской спецоперации по защите республик Донбасса. Ранее стало известно, что США объявят о поставке Киеву еще четырех HIMARS в рамках новой военной помощи, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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