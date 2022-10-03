Украина просит у США вооружения с большим радиусом действия

Украинские дипломаты ведут переговоры со своими коллегами из США по поводу поставок украинской стороне ракет большого радиуса действия. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
«Дискуссии сейчас идут», — цитирует телеканал посла Украины в США Оксану Маркарову. Она отметила, что Украина уже давно заявляет о необходимости поставок этого вида вооружения. При этом, неизвестно предоставит ли украинская сторона право американским военным контролировать выбор целей, в случае поставок таких ракет.
США и страны Евросоюза начали активно оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных, на фоне российской спецоперации по защите республик Донбасса. Ранее стало известно, что США объявят о поставке Киеву еще четырех HIMARS в рамках новой военной помощи, сообщает RT.
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Украинские дипломаты ведут переговоры со своими коллегами из США по поводу поставок украинской стороне ракет большого радиуса действия. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Дискуссии сейчас идут», — цитирует телеканал посла Украины в США Оксану Маркарову. Она отметила, что Украина уже давно заявляет о необходимости поставок этого вида вооружения. При этом, неизвестно предоставит ли украинская сторона право американским военным контролировать выбор целей, в случае поставок таких ракет. США и страны Евросоюза начали активно оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных, на фоне российской спецоперации по защите республик Донбасса. Ранее стало известно, что США объявят о поставке Киеву еще четырех HIMARS в рамках новой военной помощи, сообщает RT.