01 ноября 2022

Киевские власти готовят убежища на случай ядерной войны

Кулеба: в Киевской области 425 укрытий на случай ядерного удара
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В Киевской области есть 425 специальных укрытий на случай ядерного удара, заявил Кулеба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киевской области уже есть 425 специальных укрытий на случай ядерной войны, но эти объекты не оборудованы радиоприемниками. В Киеве решат этот вопрос до 15 ноября. Об этом сообщил в интервью украинскому изданию Hromadske глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

«Последние 8 месяцев нас научили, что может произойти все, что угодно. Как должностное лицо, я готовлюсь к худшему сценарию, но надеюсь, что все будет нормально», — сказал Кулеба. По его словам, 425 специальных убежищ расположены под землей, имеют два входа и выхода, вентиляцию. Он отметил, что в общей сложности в области примерно тысяча укрытий.

Кулеба подчеркнул, что эти 425 объектов еще не оборудованы радиоприемниками. По его словам, власти планируют завершить работу к 15 ноября.

Ранее МИД КНДР обвинило руководство США в разжигании ядерной войны. Там предупредили, что Вашингтон заплатит высокую цену, если решится применить силу.

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В Киевской области уже есть 425 специальных укрытий на случай ядерной войны, но эти объекты не оборудованы радиоприемниками. В Киеве решат этот вопрос до 15 ноября. Об этом сообщил в интервью украинскому изданию Hromadske глава областной военной администрации Алексей Кулеба. «Последние 8 месяцев нас научили, что может произойти все, что угодно. Как должностное лицо, я готовлюсь к худшему сценарию, но надеюсь, что все будет нормально», — сказал Кулеба. По его словам, 425 специальных убежищ расположены под землей, имеют два входа и выхода, вентиляцию. Он отметил, что в общей сложности в области примерно тысяча укрытий. Кулеба подчеркнул, что эти 425 объектов еще не оборудованы радиоприемниками. По его словам, власти планируют завершить работу к 15 ноября. Ранее МИД КНДР обвинило руководство США в разжигании ядерной войны. Там предупредили, что Вашингтон заплатит высокую цену, если решится применить силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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