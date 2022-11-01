Киевские власти готовят убежища на случай ядерной войны

Кулеба: в Киевской области 425 укрытий на случай ядерного удара

01 ноября 2022 в 23:19 Размер текста - 17 +

В Киевской области есть 425 специальных укрытий на случай ядерного удара, заявил Кулеба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киевской области уже есть 425 специальных укрытий на случай ядерной войны, но эти объекты не оборудованы радиоприемниками. В Киеве решат этот вопрос до 15 ноября. Об этом сообщил в интервью украинскому изданию Hromadske глава областной военной администрации Алексей Кулеба. «Последние 8 месяцев нас научили, что может произойти все, что угодно. Как должностное лицо, я готовлюсь к худшему сценарию, но надеюсь, что все будет нормально», — сказал Кулеба. По его словам, 425 специальных убежищ расположены под землей, имеют два входа и выхода, вентиляцию. Он отметил, что в общей сложности в области примерно тысяча укрытий. Кулеба подчеркнул, что эти 425 объектов еще не оборудованы радиоприемниками. По его словам, власти планируют завершить работу к 15 ноября. Ранее МИД КНДР обвинило руководство США в разжигании ядерной войны. Там предупредили, что Вашингтон заплатит высокую цену, если решится применить силу.

В Киевской области уже есть 425 специальных укрытий на случай ядерной войны, но эти объекты не оборудованы радиоприемниками. В Киеве решат этот вопрос до 15 ноября. Об этом сообщил в интервью украинскому изданию Hromadske глава областной военной администрации Алексей Кулеба. «Последние 8 месяцев нас научили, что может произойти все, что угодно. Как должностное лицо, я готовлюсь к худшему сценарию, но надеюсь, что все будет нормально», — сказал Кулеба. По его словам, 425 специальных убежищ расположены под землей, имеют два входа и выхода, вентиляцию. Он отметил, что в общей сложности в области примерно тысяча укрытий. Кулеба подчеркнул, что эти 425 объектов еще не оборудованы радиоприемниками. По его словам, власти планируют завершить работу к 15 ноября. Ранее МИД КНДР обвинило руководство США в разжигании ядерной войны. Там предупредили, что Вашингтон заплатит высокую цену, если решится применить силу.