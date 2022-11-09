09 ноября 2022

Турецкий катер подорвался на украинской мине в Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, надводная мина
Турецкое рыболовецкое судно подорвалось украинской на блуждающей мине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Турецкий рыболовецкий катер подорвался на мине, неподалеку от города Ингеада в акватории Черного моря. Об этом сообщает турецкое издание SABAH.

«Лодка, занимавшаяся рыбной ловлей в Игнеаде, подорвалась на мине. Погибших в происшествии нет», — сообщает издание. По данным интернет-издания «Украина.ру», дрейфующая мина была украинской.

Ранее URA.RU рассказало, что румынский корабль подорвался на морской мине в Черном море. Из 75 человек экипажа никто не пострадал.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.

Турецкий рыболовецкий катер подорвался на мине, неподалеку от города Ингеада в акватории Черного моря. Об этом сообщает турецкое издание SABAH. «Лодка, занимавшаяся рыбной ловлей в Игнеаде, подорвалась на мине. Погибших в происшествии нет», — сообщает издание. По данным интернет-издания «Украина.ру», дрейфующая мина была украинской. Ранее URA.RU рассказало, что румынский корабль подорвался на морской мине в Черном море. Из 75 человек экипажа никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...