Турецкий катер подорвался на украинской мине в Черном море 09 ноября 2022 в 23:47 Размер текста - 17 + Турецкое рыболовецкое судно подорвалось украинской на блуждающей мине Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Турецкий рыболовецкий катер подорвался на мине, неподалеку от города Ингеада в акватории Черного моря. Об этом сообщает турецкое издание SABAH. «Лодка, занимавшаяся рыбной ловлей в Игнеаде, подорвалась на мине. Погибших в происшествии нет», — сообщает издание. По данным интернет-издания «Украина.ру», дрейфующая мина была украинской. Ранее URA.RU рассказало, что румынский корабль подорвался на морской мине в Черном море. Из 75 человек экипажа никто не пострадал. Турецкий рыболовецкий катер подорвался на мине, неподалеку от города Ингеада в акватории Черного моря. Об этом сообщает турецкое издание SABAH. «Лодка, занимавшаяся рыбной ловлей в Игнеаде, подорвалась на мине. Погибших в происшествии нет», — сообщает издание. По данным интернет-издания «Украина.ру», дрейфующая мина была украинской. Ранее URA.RU рассказало, что румынский корабль подорвался на морской мине в Черном море. Из 75 человек экипажа никто не пострадал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям