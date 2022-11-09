Турецкий катер подорвался на украинской мине в Черном море

Турецкое рыболовецкое судно подорвалось украинской на блуждающей мине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Турецкий рыболовецкий катер подорвался на мине, неподалеку от города Ингеада в акватории Черного моря. Об этом сообщает турецкое издание SABAH.
«Лодка, занимавшаяся рыбной ловлей в Игнеаде, подорвалась на мине. Погибших в происшествии нет», — сообщает издание. По данным интернет-издания «Украина.ру», дрейфующая мина была украинской.
Ранее URA.RU рассказало, что румынский корабль подорвался на морской мине в Черном море. Из 75 человек экипажа никто не пострадал.
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