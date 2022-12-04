Блинкен пожаловался, что Россия не заинтересована в переговорах с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен пожаловался на отсутствие заинтересованности Россией в переговорах с Украиной. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Всегда есть ценность дипломатии, если вовлеченные стороны, <…>, заинтересованы в существенной дипломатии», — пояснил Блинкен в интервью телеканалу CNN. Госсекретарь уточняет, что ценность дипломатии будет работать только в том случае, если Россия будет заинтересована в переговорах.
Ранее политолог Антон Бредихин уточнял, что переговоры между Россией и Киевом могут пройти без участия президента Украины Владимира Зеленского.
В Госдепе США ранее оценили вероятность встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Там уточнили, что подобные переговоры являются сейчас исключительно гипотетическими. В связи с этим американского президента уже раскритиковали, пишет газета Pravda.ru.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Киев и Москва предпринимали несколько попыток решить вопрос дипломатическим путем, но безуспешно. В свою очередь, глава российского государства уточнял, что Россия остается открытой для дипломатии. Причем как с США, так и с Украиной.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен пожаловался на отсутствие заинтересованности Россией в переговорах с Украиной. Об этом сообщает телеканал CNN. «Всегда есть ценность дипломатии, если вовлеченные стороны, <…>, заинтересованы в существенной дипломатии», — пояснил Блинкен в интервью телеканалу CNN. Госсекретарь уточняет, что ценность дипломатии будет работать только в том случае, если Россия будет заинтересована в переговорах. Ранее политолог Антон Бредихин уточнял, что переговоры между Россией и Киевом могут пройти без участия президента Украины Владимира Зеленского. В Госдепе США ранее оценили вероятность встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Там уточнили, что подобные переговоры являются сейчас исключительно гипотетическими. В связи с этим американского президента уже раскритиковали, пишет газета Pravda.ru. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Киев и Москва предпринимали несколько попыток решить вопрос дипломатическим путем, но безуспешно. В свою очередь, глава российского государства уточнял, что Россия остается открытой для дипломатии. Причем как с США, так и с Украиной.