06 декабря 2022

Politico: на Западе стали избегать темы о вступлении Украины в НАТО

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Фото. Пермь., флаг украины
На Западе раскрыли «взрывоопасный вопрос» в отношениях с Украиной Фото:

Западные политики избегают вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс (НАТО), так как эта тема «потенциально взрывоопасна». Об этом сообщает американская газета Politico.

«Эта тема настолько потенциально взрывоопасна, что многие союзники по НАТО стараются даже не говорить о ней», — написала автор статьи Лили Байер для издания. По ее словам, перспектива членства Украины в альянс остается «запрещенной темой».

В Киеве ведут переговоры с союзниками о вступлении Украины в НАТО без плана действий по членству (ПДЧ). При этом в альянсе заявляли, что не нуждаются в Украине.

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Западные политики избегают вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс (НАТО), так как эта тема «потенциально взрывоопасна». Об этом сообщает американская газета Politico. «Эта тема настолько потенциально взрывоопасна, что многие союзники по НАТО стараются даже не говорить о ней», — написала автор статьи Лили Байер для издания. По ее словам, перспектива членства Украины в альянс остается «запрещенной темой». В Киеве ведут переговоры с союзниками о вступлении Украины в НАТО без плана действий по членству (ПДЧ). При этом в альянсе заявляли, что не нуждаются в Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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