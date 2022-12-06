Politico: на Западе стали избегать темы о вступлении Украины в НАТО

07 декабря 2022 в 06:05 Размер текста - 17 +

На Западе раскрыли «взрывоопасный вопрос» в отношениях с Украиной Фото: Василий Заболотных © URA.RU Западные политики избегают вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс (НАТО), так как эта тема «потенциально взрывоопасна». Об этом сообщает американская газета Politico. «Эта тема настолько потенциально взрывоопасна, что многие союзники по НАТО стараются даже не говорить о ней», — написала автор статьи Лили Байер для издания. По ее словам, перспектива членства Украины в альянс остается «запрещенной темой». В Киеве ведут переговоры с союзниками о вступлении Украины в НАТО без плана действий по членству (ПДЧ). При этом в альянсе заявляли, что не нуждаются в Украине.

Западные политики избегают вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс (НАТО), так как эта тема «потенциально взрывоопасна». Об этом сообщает американская газета Politico. «Эта тема настолько потенциально взрывоопасна, что многие союзники по НАТО стараются даже не говорить о ней», — написала автор статьи Лили Байер для издания. По ее словам, перспектива членства Украины в альянс остается «запрещенной темой». В Киеве ведут переговоры с союзниками о вступлении Украины в НАТО без плана действий по членству (ПДЧ). При этом в альянсе заявляли, что не нуждаются в Украине.