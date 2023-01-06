Раненные в Макеевке самарские военнослужащие вернулись домой. Видео

06 января 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

Раненные в ходе обстрела в Макеевке солдаты вернулись домой, отметил Дмитрий Азаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа военнослужащих из 45 человек, которые были ранены в ходе обстрелов Макеевки со стороны ВСУ, прибыли в Самарскую область. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «В аэропорту встретили первых земляков, которых перевели из Ростова в наш госпиталь. Специалисты к приему пострадавших военнослужащих готовы, со своей стороны поможем всем необходимым», — отметил губернатор в соцсетях. Также губернатор подчеркнул, что часть пострадавших была переправлена в госпиталь Санкт-Петербурга. Ранее глава региона Азаров отметил, что российские военные, которые спасали своих раненых товарищей после удара ВСУ по Макеевке, проявили героизм. 2 января Вооруженные силы Украины нанесли ракетные удары по пункту размещения российских военных в Макеевке. В ходе удара здание было полностью уничтожено. В Министерстве обороны РФ заявили, что в ходе удара погибли 63 российских солдат. Затем уточнили, что число выросло до 89 человек. В ведомстве подчеркнули, что причиной трагедии могло стать использование сотовой связи, что позволило Украине ударить по пункту размещения.

Группа военнослужащих из 45 человек, которые были ранены в ходе обстрелов Макеевки со стороны ВСУ, прибыли в Самарскую область. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «В аэропорту встретили первых земляков, которых перевели из Ростова в наш госпиталь. Специалисты к приему пострадавших военнослужащих готовы, со своей стороны поможем всем необходимым», — отметил губернатор в соцсетях. Также губернатор подчеркнул, что часть пострадавших была переправлена в госпиталь Санкт-Петербурга. Ранее глава региона Азаров отметил, что российские военные, которые спасали своих раненых товарищей после удара ВСУ по Макеевке, проявили героизм. 2 января Вооруженные силы Украины нанесли ракетные удары по пункту размещения российских военных в Макеевке. В ходе удара здание было полностью уничтожено. В Министерстве обороны РФ заявили, что в ходе удара погибли 63 российских солдат. Затем уточнили, что число выросло до 89 человек. В ведомстве подчеркнули, что причиной трагедии могло стать использование сотовой связи, что позволило Украине ударить по пункту размещения.