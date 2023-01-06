Раненные в Макеевке самарские военнослужащие вернулись домой. Видео

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Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Раненные в ходе обстрела в Макеевке солдаты вернулись домой, отметил Дмитрий Азаров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Группа военнослужащих из 45 человек, которые были ранены в ходе обстрелов Макеевки со стороны ВСУ, прибыли в Самарскую область. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«В аэропорту встретили первых земляков, которых перевели из Ростова в наш госпиталь. Специалисты к приему пострадавших военнослужащих готовы, со своей стороны поможем всем необходимым», — отметил губернатор в соцсетях. Также губернатор подчеркнул, что часть пострадавших была переправлена в госпиталь Санкт-Петербурга.

Ранее глава региона Азаров отметил, что российские военные, которые спасали своих раненых товарищей после удара ВСУ по Макеевке, проявили героизм. 2 января Вооруженные силы Украины нанесли ракетные удары по пункту размещения российских военных в Макеевке. В ходе удара здание было полностью уничтожено. В Министерстве обороны РФ заявили, что в ходе удара погибли 63 российских солдат. Затем уточнили, что число выросло до 89 человек. В ведомстве подчеркнули, что причиной трагедии могло стать использование сотовой связи, что позволило Украине ударить по пункту размещения.

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Группа военнослужащих из 45 человек, которые были ранены в ходе обстрелов Макеевки со стороны ВСУ, прибыли в Самарскую область. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «В аэропорту встретили первых земляков, которых перевели из Ростова в наш госпиталь. Специалисты к приему пострадавших военнослужащих готовы, со своей стороны поможем всем необходимым», — отметил губернатор в соцсетях. Также губернатор подчеркнул, что часть пострадавших была переправлена в госпиталь Санкт-Петербурга. Ранее глава региона Азаров отметил, что российские военные, которые спасали своих раненых товарищей после удара ВСУ по Макеевке, проявили героизм. 2 января Вооруженные силы Украины нанесли ракетные удары по пункту размещения российских военных в Макеевке. В ходе удара здание было полностью уничтожено. В Министерстве обороны РФ заявили, что в ходе удара погибли 63 российских солдат. Затем уточнили, что число выросло до 89 человек. В ведомстве подчеркнули, что причиной трагедии могло стать использование сотовой связи, что позволило Украине ударить по пункту размещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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