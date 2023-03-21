Шойгу и Си уверены в возможности достичь мира на Украине: главное к вечеру 21 марта

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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин заявили, что конфликт на Украине будет завершен заключением мирного договора. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 марта.

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Министр обороны России Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин заявили, что конфликт на Украине будет завершен заключением мирного договора. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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