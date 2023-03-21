Шойгу и Си уверены в возможности достичь мира на Украине: главное к вечеру 21 марта

ВСУ хотят атаковать Крым
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин заявили, что конфликт на Украине будет завершен заключением мирного договора. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 марта.
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что конфликт на Украине закончится мирным договором. По его словам, Пекин пытается помочь урегулировать ситуацию. Си Цзиньпин обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным мирный план Китая по решению конфликта на Украине;
- Украина атаковала крымский город Джанкой беспилотниками. Пострадал один человек, повреждено здание техникума и жилые дома. В городе ввели режим ЧС;
- Великобритания собирается передать Украине снаряды с обедненным ураном, чтобы ВСУ атаковать танки и бронемашины. Путин пообещал отреагировать в случае использования такого оружия;
- Украина во время весеннего наступления собирается отрезать Россию от сообщения с Крымом, сообщила Bild со ссылкой на чиновника из НАТО. Немецкий политолог Карло Масала считает, что у ВСУ нет шансов, так как полуостров сложно атаковать, украинской армии нужно будет превосходство пять к одному;
- Российская армия предотвратила попытки ВСУ атаковать населенный пункт Торское на донецком направлении, передает Пятый канал со ссылкой на Минобороны РФ. ВСУ потеряли до 160 солдат;
- Спецоперацию нужно завершить у границ с Польшей, сказал URA.RU военный корреспондент интернет-издания «Украина.ру» Василий Ткач со ссылкой на мнение участников СВО из России. По его словам, только в таком случае удастся прекратить обстрелы территории РФ;
- Российский истребитель Су-35 перехватил два американских бомбардировщика В-52Н. В Минобороны РФ заявили, что они приближались к границе РФ.
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