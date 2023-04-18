18 апреля 2023

Врачи спасли девушку с ножом в голове во Владивостоке

© Служба новостей «URA.RU»
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В момент прибытия в больницу, девушка могла разговаривать
В момент прибытия в больницу, девушка могла разговаривать Фото:

Во Владивостоке врачи спасли девушку с 25-сантиметровый ножом в голове. Об этом сообщили сотрудники больницы, куда доставили пациентку. По их словам, лезвие ножа не задело ни одного крупного сосуда.

«Лезвие вошло на 45 миллиметров в череп девушке, при этом не задев ни одного крупного кровеносного сосуда и жизненно важные отделы головного мозга», — передает слова врачей МК. Уточняется, что девушку ранило ножом в результате несчастного случая. В момент прибытия в больницу, она находилась в сознании и могла разговаривать. Пациентку прооперировали, и сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее URA.RU сообщало, что врачи Югорской городской больницы спасли пациента, которому в голову врезались фрагменты деревянных досок. Мужчина получил травмы во время работы с лесопильным станком. В ямальском поселке Ныда прибывшие на вызов врачи санавиации прооперировали жительницу прямо на месте. Женщина потеряла 1,5 литра крови, из-за чего транспортировать ее в окружную столицу было нельзя.

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Во Владивостоке врачи спасли девушку с 25-сантиметровый ножом в голове. Об этом сообщили сотрудники больницы, куда доставили пациентку. По их словам, лезвие ножа не задело ни одного крупного сосуда. «Лезвие вошло на 45 миллиметров в череп девушке, при этом не задев ни одного крупного кровеносного сосуда и жизненно важные отделы головного мозга», — передает слова врачей МК. Уточняется, что девушку ранило ножом в результате несчастного случая. В момент прибытия в больницу, она находилась в сознании и могла разговаривать. Пациентку прооперировали, и сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что врачи Югорской городской больницы спасли пациента, которому в голову врезались фрагменты деревянных досок. Мужчина получил травмы во время работы с лесопильным станком. В ямальском поселке Ныда прибывшие на вызов врачи санавиации прооперировали жительницу прямо на месте. Женщина потеряла 1,5 литра крови, из-за чего транспортировать ее в окружную столицу было нельзя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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