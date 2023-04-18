Врачи спасли девушку с ножом в голове во Владивостоке

19 апреля 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

В момент прибытия в больницу, девушка могла разговаривать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во Владивостоке врачи спасли девушку с 25-сантиметровый ножом в голове. Об этом сообщили сотрудники больницы, куда доставили пациентку. По их словам, лезвие ножа не задело ни одного крупного сосуда. «Лезвие вошло на 45 миллиметров в череп девушке, при этом не задев ни одного крупного кровеносного сосуда и жизненно важные отделы головного мозга», — передает слова врачей МК . Уточняется, что девушку ранило ножом в результате несчастного случая. В момент прибытия в больницу, она находилась в сознании и могла разговаривать. Пациентку прооперировали, и сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что врачи Югорской городской больницы спасли пациента, которому в голову врезались фрагменты деревянных досок. Мужчина получил травмы во время работы с лесопильным станком. В ямальском поселке Ныда прибывшие на вызов врачи санавиации прооперировали жительницу прямо на месте. Женщина потеряла 1,5 литра крови, из-за чего транспортировать ее в окружную столицу было нельзя.

Во Владивостоке врачи спасли девушку с 25-сантиметровый ножом в голове. Об этом сообщили сотрудники больницы, куда доставили пациентку. По их словам, лезвие ножа не задело ни одного крупного сосуда. «Лезвие вошло на 45 миллиметров в череп девушке, при этом не задев ни одного крупного кровеносного сосуда и жизненно важные отделы головного мозга», — передает слова врачей МК. Уточняется, что девушку ранило ножом в результате несчастного случая. В момент прибытия в больницу, она находилась в сознании и могла разговаривать. Пациентку прооперировали, и сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что врачи Югорской городской больницы спасли пациента, которому в голову врезались фрагменты деревянных досок. Мужчина получил травмы во время работы с лесопильным станком. В ямальском поселке Ныда прибывшие на вызов врачи санавиации прооперировали жительницу прямо на месте. Женщина потеряла 1,5 литра крови, из-за чего транспортировать ее в окружную столицу было нельзя.